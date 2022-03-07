Теперь без косметики: компания Sephora приостановила деятельность в России

Французский косметический ритейлер Sephora вслед за другими брендами и компаниями приостановил деятельность в России.

Французская компания Sephora приостанавливает деятельность в России по текущим обстоятельствам. Ритейлер специализируется на средствах личной гигиены и косметики.

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Sephora приостанавливает деятельность в стране-агрессоре

Об этом сообщили в официальном инстаграме.

Учитывая нашу растущую обеспокоенность текущей ситуацией и сложностью работы, мы приостановим нашу деятельность в России к дальнейшему сообщению,

– написали представители ритейлера.

Sephora закроет магазины и интернет-продажи в течение 24 часов. Также в компании добавляют, что для них важна безопасность работников, поэтому они будут продолжать их поддерживать "в это тяжелое время".



Sephora уходит из России / Фото с инстаграм-сториз

Заметим, что компания принадлежит конгломерату LVMH – в эту люксовую группу входят и бренды Louis Vuitton, Dior, Fendi и Givenchy. 124 их магазина закрываются в России.

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