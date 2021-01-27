Тінти для губ: що потрібно знати про популярний б'юті-тренд

27 січня 2021 , 06:21
Читать новость на русском

Дуже популярний винахід корейської індустрії краси – це тінти для губ. Цей засіб має великий вміст фарбувального пігменту, який всмоктується в шкіру. Через це багато кореянок мають ефект "зацілованих губ".

Джерело: 24 канал

За допомогою тінтів губи отримують природний матовий відтінок, яскравість якого регулюється залежно від кількості нанесеного засобу.

Читайте також Як збільшити очі: 8 корисних лайфхаків для макіяжу

Що таке тінти?

Тінти для губ – це популярний засіб для макіяжу, який вигадали у Кореї. Такий засіб дуже полюбився дівчатам.

Колір тінто не з'їдається та не стирається протягом 7 – 8 годин. Його також використовують на щоках. Губи, покриті тінтом, виглядають трохи припухлими і здаються об'ємними.

У магазинах уже можна знайти рідкий пігмент, олівець-стік і бальзам-пігмент.

У чому різниця між тінтом і помадою

  • Тінт має вигляд кольорової водички яка не має ні запаху, ні смаку. Завдяки цій структурі його легко наносити та рівномірно розподіляти на губах.
  • На відміну від помади, цей засіб не блищить та не розпливається.
  • Тінт не залишає слідів.
  • Його неможливо змити водою, доведеться скористатися засобом для зняття макіяжу.

Ефект "зацілованих губ"

Для того, щоб створити ефект "зацілованих губ", обирайте максимально натуральні відтінки тінт.

  • Нанесіть на губи бальзам, щоб зволожити та підготувати їх до макіяжу. Через кілька хвилин заберіть залишки паперовою серветкою.
  • Пухнастим пензлем розтушуйте по контуру губ консилер в колір шкіри. Це робиться для того, щоб зробити непомітним контур губ.
  • На пензлик або на подушечку пальця наберіть тінт світлого кольору та нанесіть його від центру губ до країв м'якими рухами.
  • Цим же пензлем або пальцями нанесіть тінт темнішого кольору в центр губ, злегка перемішавши її з попередньою.
  • Пухнастим пензлем пройдіться хайлайтером по "галочці" над верхньою губою, щоб створити делікатне сяйво і додати губам додатковий об'єм.

Недоліки цього засобу

  • Не всі тінти мають у складі зволожуючий засіб, тому перед використанням ознайомтесь з компонентами.
  • Цим засобом потрібно вчитись користуватись.
  • Найкраще тінт буде дивитися на гладенькій шкірі, яка без дефектів.