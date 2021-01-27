Тінти для губ: що потрібно знати про популярний б'юті-тренд

Дуже популярний винахід корейської індустрії краси – це тінти для губ. Цей засіб має великий вміст фарбувального пігменту, який всмоктується в шкіру. Через це багато кореянок мають ефект "зацілованих губ".

Джерело: 24 канал

За допомогою тінтів губи отримують природний матовий відтінок, яскравість якого регулюється залежно від кількості нанесеного засобу.

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Що таке тінти?

Тінти для губ – це популярний засіб для макіяжу, який вигадали у Кореї. Такий засіб дуже полюбився дівчатам.

Колір тінто не з'їдається та не стирається протягом 7 – 8 годин. Його також використовують на щоках. Губи, покриті тінтом, виглядають трохи припухлими і здаються об'ємними.

У магазинах уже можна знайти рідкий пігмент, олівець-стік і бальзам-пігмент.

У чому різниця між тінтом і помадою

Тінт має вигляд кольорової водички яка не має ні запаху, ні смаку. Завдяки цій структурі його легко наносити та рівномірно розподіляти на губах.

На відміну від помади, цей засіб не блищить та не розпливається.

Тінт не залишає слідів.

Його неможливо змити водою, доведеться скористатися засобом для зняття макіяжу.

Ефект "зацілованих губ"

Для того, щоб створити ефект "зацілованих губ", обирайте максимально натуральні відтінки тінт.

Нанесіть на губи бальзам, щоб зволожити та підготувати їх до макіяжу. Через кілька хвилин заберіть залишки паперовою серветкою.

Пухнастим пензлем розтушуйте по контуру губ консилер в колір шкіри. Це робиться для того, щоб зробити непомітним контур губ.

На пензлик або на подушечку пальця наберіть тінт світлого кольору та нанесіть його від центру губ до країв м'якими рухами.

Цим же пензлем або пальцями нанесіть тінт темнішого кольору в центр губ, злегка перемішавши її з попередньою.

Пухнастим пензлем пройдіться хайлайтером по "галочці" над верхньою губою, щоб створити делікатне сяйво і додати губам додатковий об'єм.

Недоліки цього засобу