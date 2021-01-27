Тінти для губ: що потрібно знати про популярний б'юті-тренд

Дуже популярний винахід корейської індустрії краси – це тінти для губ. Цей засіб має великий вміст фарбувального пігменту, який всмоктується в шкіру. Через це багато кореянок мають ефект "зацілованих губ".
Джерело: 24 канал
За допомогою тінтів губи отримують природний матовий відтінок, яскравість якого регулюється залежно від кількості нанесеного засобу.
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Що таке тінти?
Тінти для губ – це популярний засіб для макіяжу, який вигадали у Кореї. Такий засіб дуже полюбився дівчатам.
Колір тінто не з'їдається та не стирається протягом 7 – 8 годин. Його також використовують на щоках. Губи, покриті тінтом, виглядають трохи припухлими і здаються об'ємними.
У магазинах уже можна знайти рідкий пігмент, олівець-стік і бальзам-пігмент.
У чому різниця між тінтом і помадою
- Тінт має вигляд кольорової водички яка не має ні запаху, ні смаку. Завдяки цій структурі його легко наносити та рівномірно розподіляти на губах.
- На відміну від помади, цей засіб не блищить та не розпливається.
- Тінт не залишає слідів.
- Його неможливо змити водою, доведеться скористатися засобом для зняття макіяжу.
Ефект "зацілованих губ"
Для того, щоб створити ефект "зацілованих губ", обирайте максимально натуральні відтінки тінт.
- Нанесіть на губи бальзам, щоб зволожити та підготувати їх до макіяжу. Через кілька хвилин заберіть залишки паперовою серветкою.
- Пухнастим пензлем розтушуйте по контуру губ консилер в колір шкіри. Це робиться для того, щоб зробити непомітним контур губ.
- На пензлик або на подушечку пальця наберіть тінт світлого кольору та нанесіть його від центру губ до країв м'якими рухами.
- Цим же пензлем або пальцями нанесіть тінт темнішого кольору в центр губ, злегка перемішавши її з попередньою.
- Пухнастим пензлем пройдіться хайлайтером по "галочці" над верхньою губою, щоб створити делікатне сяйво і додати губам додатковий об'єм.
Недоліки цього засобу
- Не всі тінти мають у складі зволожуючий засіб, тому перед використанням ознайомтесь з компонентами.
- Цим засобом потрібно вчитись користуватись.
- Найкраще тінт буде дивитися на гладенькій шкірі, яка без дефектів.