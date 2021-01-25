Виразний проникливий погляд додає жінкам особливої привабливості. Якщо від природи у вас невеликі очі, то їх можна візуально збільшити без хірургічного втручання. У нагоді стануть корисні лайфхаки для макіяжу.

Джерело: Harper's Bazaar За допомогою декоративної косметики можна корегувати дрібні недоліки своєї зовнішності та перетворювати їх на переваги. Якщо використовувати її правильно, то можна візуально навіть додати погляду глибини і виразності, підкреслити колір очей і акцентувати на них увагу. Читайте також: Макіяж Леді Гаги для виступу на інавгурації Джо Байдена: як створювали – деталі Як візуально збільшити очі за допомогою макіяжу Замаскуйте темні круги під очима. Сліди втоми на обличчі візуально зменшують очі та додають їм хворобливого вигляду. Аби позбутися від них, спочатку скористайтеся зволожувальними патчами чи кремом, а потім нанесіть на відповідну ділянку консилер. Щоб уникнути контрасту на обличчі, нанесіть засіб і на рухомі повіки. Обирайте консилер на тон світліший від вашої шкіри та ретельно розтушовуйте його.

Сліди втоми на обличчі візуально зменшують очі та додають їм хворобливого вигляду. Аби позбутися від них, спочатку скористайтеся зволожувальними патчами чи кремом, а потім нанесіть на відповідну ділянку консилер. Щоб уникнути контрасту на обличчі, нанесіть засіб і на рухомі повіки. Обирайте консилер на тон світліший від вашої шкіри та ретельно розтушовуйте його. Заповніть простір між віями. Погляд може бути більш виразним навіть без стрілок. Проте не забувайте підкреслювати лінію росту вій спеціальним лайнером чи олівцем. Лайфхак також допомагає чітко окреслити форму очей. Якщо ви пригнете отримати ефектніший результат, то промалюйте олівцем тонку лінію від середини ока, роблячи її трішки товстішою біля кутиків. Повторіть маніпуляцію з нижніми повіками, і розтушуйте продукт.

Корисні б'юті-лайфхаки / Фото з інстаграму Патріка Та Використовуйте щипчики. За допомогою спеціального б’юті-інструмента можна "відкрити" погляд. Для цього використовуйте спеціальні щипці для закручування вій, аби вони візуально не звужували очі, відкидаючи на них свою тінь.

За допомогою спеціального б’юті-інструмента можна "відкрити" погляд. Для цього використовуйте спеціальні щипці для закручування вій, аби вони візуально не звужували очі, відкидаючи на них свою тінь. Користуйтеся тушшю. Створюйте красивий вигин на віях за допомогою туші, проводячи щіточкою від коренів до кінців. У вечірньому макіяжі можна навіть використовувати пучки накладних вій на зовнішніх кутиках.

Створюйте красивий вигин на віях за допомогою туші, проводячи щіточкою від коренів до кінців. У вечірньому макіяжі можна навіть використовувати пучки накладних вій на зовнішніх кутиках. Підкреслюйте контур нижніх повік. Погляду можна додати свіжості та відпочилого вигляду, якщо промалювати контур нижньої повіки (водяну лінію) світлим олівцем, який візуально зливатиметься з білком очей, тому вони здаватимуться більшими. Обирайте кремовий відтінок олівця або світло-рожевий.

Погляду можна додати свіжості та відпочилого вигляду, якщо промалювати контур нижньої повіки (водяну лінію) світлим олівцем, який візуально зливатиметься з білком очей, тому вони здаватимуться більшими. Обирайте кремовий відтінок олівця або світло-рожевий. Наносіть хайлайтер. Косметичним продуктом варто висвітлити внутрішні кутики очей та шкіру під бровами. Лайфхак допомагає надати погляду піднятого і відкритого вигляду. Власницям світлої шкіри потрібно обирати кремові кольори, а для оливкової – золоті відтінки.

Як зробити погляд виразним / Фото з інстаграму Ельзи Госк Комбінуйте темні та світлі тіні. Щоб візуально збільшити очі, використовуйте тіні різної насиченості. Темними відтінками можна покрити зовнішні кутики очей і складку повіки, аби виділити природний контур погляду. Світлі пігменти наносіть у центр повіки. Не забувайте ретельно розтушовувати продукти, щоб не виникало немодних контрастних переходів.

Щоб візуально збільшити очі, використовуйте тіні різної насиченості. Темними відтінками можна покрити зовнішні кутики очей і складку повіки, аби виділити природний контур погляду. Світлі пігменти наносіть у центр повіки. Не забувайте ретельно розтушовувати продукти, щоб не виникало немодних контрастних переходів. Доглядайте за бровами. Неакуратні брови, волосини яких напрямлені в різні боки, зменшуватимуть простір навколо очей. Тому стежте, аби брови мали доглянутий вигляд. Для цього регулярно вищипуйте їх та робіть корекцію. Під час оформлення брів корегуйте їхню форму олівцем чи спеціальними тінями та фіксуйте гелем.