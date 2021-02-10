Тренди та антитренди: які зміни чекають індустрію краси у 2021

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У б’юті-індустрії постійно з’являються нові тренди, а те, що ще нещодавно вважали модним рішенням для макіяжу, зачіски чи манікюру, втрачає актуальність. Зокрема, у цьому році пандемія спровокувала чимало тенденцій, яких ніхто не міг передбачити. Компанія YouScan провела цікаві дослідження, результати яких продемонстрували головні тренди й антитренди у сфері краси в 2021.