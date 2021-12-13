Тренди нульових: 5 зачісок, які знову будуть на піку популярності

Тенденції нульових у зачісках знову повертаються в моду. Дізнайтеся, які стрижки та укладки ери Y2K знаменитості підлаштовуватимуть під вимоги часу.

Якщо ви закохані у тренди нульових, то наступний сезон буде ідеальним часом для експериментів. Надихайтеся топ-5 зачісками із минулого, які стрімко завойовують популярність.

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5 зачісок із нульових, які переживають пік популярності

Боб

Класична стрижка – це не лише про коротке пряме волосся. Якщо придивитися до різних прикладів бобу, то помічаємо, що йому також характерні пофарбовані пасма, різний об'єм. Нагадаємо, що знаменита Вікторія Бекхем свого часу носила подовжений боб – long bob, а неповторна Дженніфер Еністон вдавалася до експериментів із багатошаровістю.



Біллі Айліш демонструє оригінальний боб / Фото з інстаграму співачки

Чубчик із глибоким проділом

Чубчик, який був популярним у нульових і отримує нове дихання у 2022, не завжди необхідно вкладати за допомогою спеціальних гелів. Спробуйте просто зачесати його на бік, аби візуально відкрити обличчя. Акцент додає образу невимушеного шику, а також ефектно виглядає як на довгому, так і на короткому волоссі.



Ідея для чубчика / Фото з інстаграму Патріка Та

Русалчині хвилі

Засоби для стайлінгу, зокрема їхнє надмірне використання, були особливо актуальними в нульових. Проте у наш час варто віддавати перевагу правилу "легко і стильно". Багатьох красунь надихає зачіска Бейонсе періоду творчості Destiny’s Child. Щоб досягти схожого ефекту, треба заплести дрібні косичи на щойно вимите волосся. Найкраще зробити це перед сном, а на ранок відчувати себе однією з DC.



Як повинні виглядати "русалчині хвилі" на волоссі / Фото з інстаграму @emilisindlev

"Ріжки"

Гвен Стефані та дівчата зі Spice Girls 20 років тому "ріжками" притягували погляди. Зачіска була спочатку популярною у рейв-культурі, а тепер Гейлі Бібер, Біллі Айліш й інші знаменитості знову підхоплюють тренд.



Зірки обирають стильні зачіски / Фото з інстаграму Кріса Епплтона

Хвіст і "шторки"

Ці зачіски також полюбилися модницям 00-х. Окрім створення звабливих високих хвостів у стилі Аріани Гранде, у цьому сезоні варто також спробувати трюк із минулого – обрамляти обличчя за допомогою акценту на передні пасма. Їх можна заплітати в косички, фіксувати яскравими аксесуарами, робити ефект bubble кольоровими силіконовими гумками, як Джіджі Хадід.



Модна зачіска / Фото з інстаграму Аріани Гранде



Укладка Джіджі Хадід у стилі нульових / Фото з інстаграму моделі

