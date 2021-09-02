Стрижку з чубчиком вже спробували селебріті: від Біллі Айліш до Марго Роббі. Проте в новому сезоні на усіх модниць чекає щось новеньке. Чубчики сезону осінь – зима – подовжені, глянцеві, ідеальні – волосина до волосини.
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У тренді подовжені та глянцеві чубчики
Прикладами для натхнення можуть слугувати роботи Відала Сессуна. Британський перукар-новатор свого часу демонстрував, як візуально змінюється зовнішність жінки в залежності від стрижки.
Відал Сессун створює трендовий чубчик / Фото Vogue
У 2021 – 2022 модним буде подовжений чубчик, який спадає на брови. Він повинен мати ефект відполірованого і вимагає ретельного укладання. Ідеальний результат у стилі точної геометрії зможе надати лише професійний перукар, тому не намагайтеся повторити hair-тренд власноруч манікюрними ножицями.
Модний чубчик на осінь та зиму / Фото з інстаграму Tod's
Прихильниками подовженого гладенького чубчика є й стилісти зі зачісок модних брендів – від Chanel і Dior до Raf Simons і Louis Vuitton. Приклади стрижок моделей зі світових подіумів надихають. Наприклад, для шоу Versace зірковий hair-стиліст Гвідо Палау власноруч оновив зачіски моделям. Цікаво, що Палау любить таке практикувати.
Зокрема, перевагою довгого та глянцевого чубчика є те, що він бездоганно виглядає і на чоловіках, і на жінках.
Марго Роббі показує модну стрижку / Фото з інстаграму Chanel
Ідеальний чубчик для натхнення / Фото з інстаграму Chanel
Ідея для оновлення іміджу / Фото з інстаграму Chanel
Подовжений і гладенький чубчик / Фото з інстаграму Вікторії Бекхем
Стильний акцент на чорному волоссі / Фото з інстаграму Dior
Чубчик у поєднанні з коротким волоссям / Фото Vogue
Чубчик, що привертає увагу / Фото з інстаграму Versace
Чубчик на зиму / Фото з інстаграму Givenchy
Один зі стильних варіантів чубчика / Фото з інстаграму Louis Vuitton