Стрижку з чубчиком вже спробували селебріті: від Біллі Айліш до Марго Роббі. Проте в новому сезоні на усіх модниць чекає щось новеньке. Чубчики сезону осінь – зима – подовжені, глянцеві, ідеальні – волосина до волосини.

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У тренді подовжені та глянцеві чубчики

Прикладами для натхнення можуть слугувати роботи Відала Сессуна. Британський перукар-новатор свого часу демонстрував, як візуально змінюється зовнішність жінки в залежності від стрижки.



Відал Сессун створює трендовий чубчик / Фото Vogue

У 2021 – 2022 модним буде подовжений чубчик, який спадає на брови. Він повинен мати ефект відполірованого і вимагає ретельного укладання. Ідеальний результат у стилі точної геометрії зможе надати лише професійний перукар, тому не намагайтеся повторити hair-тренд власноруч манікюрними ножицями.



Модний чубчик на осінь та зиму / Фото з інстаграму Tod's

Прихильниками подовженого гладенького чубчика є й стилісти зі зачісок модних брендів – від Chanel і Dior до Raf Simons і Louis Vuitton. Приклади стрижок моделей зі світових подіумів надихають. Наприклад, для шоу Versace зірковий hair-стиліст Гвідо Палау власноруч оновив зачіски моделям. Цікаво, що Палау любить таке практикувати.

Зокрема, перевагою довгого та глянцевого чубчика є те, що він бездоганно виглядає і на чоловіках, і на жінках.



Марго Роббі показує модну стрижку / Фото з інстаграму Chanel



Ідеальний чубчик для натхнення / Фото з інстаграму Chanel



Ідея для оновлення іміджу / Фото з інстаграму Chanel



Подовжений і гладенький чубчик / Фото з інстаграму Вікторії Бекхем



Стильний акцент на чорному волоссі / Фото з інстаграму Dior



Чубчик у поєднанні з коротким волоссям / Фото Vogue



Чубчик, що привертає увагу / Фото з інстаграму Versace



Чубчик на зиму / Фото з інстаграму Givenchy