Тропічні фрукти, цитруси та ягоди: 10 ідей для яскравого нейл-дизайну

17:42

Межа між весною та літом зазвичай підштовхує на яскраві б'юті-експерименти. Якщо ви не готові до кардинальних змін іміджу, то можна почати з "фруктового манікюру". Нейл-арт у вигляді ананасів, апельсинів чи вишень ефектно прикрасить ваші руки і додасть образу свіжості.