Тропічні фрукти, цитруси та ягоди: 10 ідей для яскравого нейл-дизайну

11 травня 2021 , 17:42
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Джерело:

24 канал

Межа між весною та літом зазвичай підштовхує на яскраві б'юті-експерименти. Якщо ви не готові до кардинальних змін іміджу, то можна почати з "фруктового манікюру". Нейл-арт у вигляді ананасів, апельсинів чи вишень ефектно прикрасить ваші руки і додасть образу свіжості.

Стиглі фрукти і ягоди потрібно малювати на своїх нігтях, коли надворі спекотно, і ви вже починаєте візуалізувати літній відпочинок. Тобто саме зараз ідеальна нагода. Адже такий яскравий манікюр чудово покращить настрій і матиме красивий вигляд на усіх пляжних фото.

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Фруктовий манікюр: 10 ідей

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Соковитий мікс фруктів для нейл-арту

Полунична романтика на нігтях

Мінімалістичний манікюр у поєднанні з вишенькою

Екзотичний нейл-арт з бананами

Манікюр для ефектних селфі з пляжу

Ананасове доповнення образу

Делікатні персики – мистецтво на нігтях

Полуниць багато не буває

Оригінальна комбінація френчу і фруктового нейл-дизайну

 

Автор: Лідія Цюпера