Здорові нігті завжди в моді. Проте досягти хорошого стану нігтьової пластини не так просто. Це кропітка праця і щоденні зусилля. Вікторія Колодій, засновниця й креативна директорка мережі MVK, розповіла, як потрібно підтримувати здоров'я нігтів та доглядати за ними.

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Секрети ідеальних нігтів

Як впізнати здорові нігті: головні ознаки

Глянсова нігтьова пластина.

Рівна поверхня нігтя.

Ніжно-рожевий відтінок.

Нігті без деформації.

Немає рівномірних, яскраво виражених лунок півмісяцем на нігтях.

Як доглядати за нігтями

Щоб підтримувати здоров'я і красу нігтів можна вдаватися як до салонного, так і до домашнього догляду. Це 2 найбільш дієві способи догляду за нігтями. У домашніх умовах варто регулярно використовувати лікувальне покриття. На ринку краси можна знайти чимало засобів для домашнього догляду і лікування нігтів. Проте не варто всі новинки зі широкого асортименту б'юті-лінійок тестувати на собі. Натомість виберіть один продукт, дізнайтеся про нього усю можливу інформацію, а потім проконсультуйтеся із фахівцем у салоні. Також насамперед рекомендовано звертати увагу на перевірених виробників.

Шукайте у складі лікувальних продуктів для нігтів універсальні формули з кальцієм, вітаміном E та протеїном пшениці, а також – лікувальні формули для догляду за чутливими, м'якими, сухими і ламкими нігтями. Нігті можна ефективно зміцнити та відновити, якщо системно використовувати лікувальне покриття. Але дотримуйтеся спеціальної схеми. 7 днів поспіль наносіть покриття за принципом: 1 день – 2 шари, 3 і 5 – ще один шар; на 7 день – зніміть 4 шари й перекрийте заново.

Нехай мастхевом у ваші косметичці стане олійка для кутикули. Адже вона володіє захисними властивостями, запобігає відшаруванню загрубілої шкіри, пом'якшує, зволожує і підживлює дерму навколо нігтя, дбає про естетичний вигляд манікюру. Деякі олійки можуть навіть стимулювати ріст нігтів. Тому вибирайте продукт, зважаючи на власні індивідуальні потреби.