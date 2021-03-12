Ulta Beauty випустять лінійку засобів для макіяжу за мотивами серіалу "ВандаВіжн"

Американський вебсеріал "ВандаВіжн" надихнув б’юті-ретейлер Ulta Beauty випустити колекцію косметики за його мотивами. Косметичні продукти відповідатимуть останнім тенденціям в індустрії краси епохи, зображеної у стрічці, та допоможуть створити макіяж, як у Ванди Максімофф своїми руками.

Серіал "ВандаВіжн", створений за коміксами Marvel, встиг стати одним із найбільш обговорюваних шоу 2021 року. Він особливо вразив глядачів візуальними елементами: від магічних трюків до костюмів і макіяжу.

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Ulta Beauty випустять б'юті-колекцію, натхненну серіалом "ВандаВіжн"

Колекція косметики, яка допоможе повторити б'юті-образи героїнь зі серіалу "ВандаВіжн", отримала назву Ulta x WandaVision. До її складу увійде 9 продуктів, з якими можна буде втілити тенденції макіяжу минулих десятиліть. А саме: тіні для повік, палетка рум’ян і товста підводка у стилі 80-х. Також б'юті-лінійка включатиме набір з 5 пензлів для створення макіяжу, бальзам і блиск для губ, спеціальний набір для оформлення брів. Також косметика здивує тематичними ретро-упаковками і блискучими тепло-рудуватими відтінками.

Ціни на косметику Ulta x WandaVision варіюватимуться від 10 до 28 доларів. Продукти з’являться у продажу 14 березня, а придбати їх можна буде на офіційному сайті бренда Ulta Beauty.

Що відомо про серіал "ВандаВіжн"