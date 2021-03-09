Unilever – це нідерландсько-британська компанія, один зі світових лідерів б’юті-ринку, що стоїть за такими косметичними брендами, як Dove, Clear, Sunsilk. Представники Unilever заявили, що вони забороняють надмірне використання фотошопу у власних рекламних кампаніях і заберуть слово "нормальний" із паковання більш ніж 200 товарів, а також пояснили чому.

Світовий лідер б’юті-ринку відмовляється від будь-яких цифрових змін на своїх рекламних кадрах. Крім того, Unilever прибере слово normal із реклами косметичних товарів з огляду на зміну соціальних та екологічних норм на ринку.

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Чому Unilever проводить кардинальні зміни

У рекламних кампаніях Unilever більше не буде фотошопу – цифрових змін форми, розміру, пропорції та кольору тіла. Нове правило торкнеться не лише бренд-фото компанії, але й інфлюенсерів, яким Unilever платить за просування продуктів.

Щодо процесу видалення слова "нормальний" з паковання, то він зачепить не менше 200 продуктів. Такі зміни представники компанії обіцяють завершити протягом 2021 року. Таким чином їм вдасться усунути критику з приводу того, що корпоративні концепції норм можуть бути винятковими, особливо якщо були задумані з погляду однієї расової або демографічної групи.

Ми знаємо, що видалення слова "нормальний" з наших продуктів та паковання не вирішить проблему, але це важливий крок вперед. Це лише одна з низки дій, які ми вживаємо як частину нашого бачення Positive Beauty, метою якого є не лише менша шкода, але більша користь як для людей, так і для планети,

– каже президент підрозділу краси і догляду Unilever Санні Джейн.

Unilever має підрозділ краси і догляду, який є найбільшим серед рекламодавців. Щороку підрозділ витрачає на рекламу від 4 до 5 мільярдів доларів. Тому у січні 2021 року компанія повідомила, що буде боротися зі стереотипами щодо жіночих тіл і збільшить витрати на корпорації, які очолюють жінки або не представлені групи, із 300 мільйонів до 2 мільярдів євро на рік.

Перш ніж вдатися до таких кардинальних рішень, Unilever провели глобальне дослідження на 10 000 осіб, якими були клієнти компанії з 9 країн світу, та поділилися результатами.