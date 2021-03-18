Ущипніть мене: Біллі Айліш кардинально змінила колір волосся та побила рекорд в інстаграмі

Популярна та епатажна американська співачка продовжує дивувати своїх шанувальників б'юті-експериментами з іміджем. 19-річна зірка пофарбувала свої чорні та зелені пасма волосся у кардинально інший колір. Тепер Біллі Айліш – білявка.

Hair-експерти переконані, що молода знаменитість задала новий тренд, тому одним із наймодніших відтінків для фарбування волосся буде саме такий різновид білявого. Зокрема, Біллі доповнила зачіску стильним чубчиком. Світлина у новому образі на інстаграм-сторінці виконавиці зібрала рекордну кількість вподобань в інстаграмі.

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Біллі Айліш стала білявкою з чубчиком

Співачка опублікувала у своєму профілі в інстаграмі світлину з оновленим кольором волосся та стильною стрижкою. У публікації Біллі написала: "Ущипніть мене". Згодом вона записала інстаграм-сторіз і додала підписи "білявка" та "до побачення зелений".

Публікація Біллі Айліш зібрала рекордну кількість вподобань не лише за історію існування її сторінки в інстаграмі. Маючи майже 17 мільйонів вподобань, фотографія популярної співачки вже потрапила в десятку публікацій всіх часів, які найбільше сподобалися користувачам в інстаграмі. Нагадаємо, що перед цим найшвидше перший мільйон вподобань в інстаграмі отримав допис Селени Гомес на її 26 день народження у 2018 році: всього за 13 хвилин.



Біляве волосся Біллі Айліш / Фото з інстаграму @billieeilish

Ймовірно, що Біллі Айліш готувалася до кардинальної зміни іміджу певний час. Адже раніше вона опублікувала сторіз і запропонувала підписникам вгадати, у який колір вона планує перефарбуватися. Дівчина славиться своїми яскравими б'юті-перевтіленнями. Відтоді, як у 2015 році виконавиця Bad Guy вперше з’явилася на сцені, вона дивувала прихильників різними кольорами волосся: від крижаного сірого до темно-синього, а у 2019 створила своє найвідоміше фарбування – яскраво-зелені коріння та чорні пасма. У ЗМІ припускають, що тепер білява зачіска співачки символізує новий напрямок у музиці напередодні виходу другого альбому зірки.

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