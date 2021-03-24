Вам захочеться повторити: 10 стильних ідей для манікюру на весну 2021

Джерело:24 канал
Елегантний, зухвалий, з натуральним чи барвистим покриттям – весняний манікюр насамперед повинен покращувати вам настрій та вдало довершувати ваш образ. Весна слугує чудовою нагодою, аби експериментувати з відтінками та артом на нігтях. Надихайтеся стильними і оригінальними ідеями для манікюру, які знайдете у нашому матеріалі.
Поки весняні будні не такі сонячні, то найпростіший спосіб нагадати собі про яскраві фарби і тепло за вікном – ніжний і красивий манікюр. Обирайте серед варіантів, які будуть в тренді навесні 2021.
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