Вам захочеться повторити: 10 стильних ідей для манікюру на весну 2021

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Джерело:

24 канал

Елегантний, зухвалий, з натуральним чи барвистим покриттям – весняний манікюр насамперед повинен покращувати вам настрій та вдало довершувати ваш образ. Весна слугує чудовою нагодою, аби експериментувати з відтінками та артом на нігтях. Надихайтеся стильними і оригінальними ідеями для манікюру, які знайдете у нашому матеріалі.

Поки весняні будні не такі сонячні, то найпростіший спосіб нагадати собі про яскраві фарби і тепло за вікном – ніжний і красивий манікюр. Обирайте серед варіантів, які будуть в тренді навесні 2021.

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10 варіантів весняного манікюру, які захочеться повторити

Оригінальне поєднання білого та рожевого: стильний френч

Для прихильниць нейтральних відтінків на нігтях

Трендовий манікюр з емоджі

Кольоровий французький манікюр у мінімалістичному стилі

Квітковий нейл-дизайн

Ніжне омбре

Кольоровий мікс

Весняний манікюр з оригінальним принтом

Polka dots і нюдове покриття

Однотонний манікюр у модному кольорі