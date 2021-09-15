Весільна зачіска Лілі Коллінз: стильні косички і гладенький пучок для нареченої – ніжні фото

32-річна американська акторка та модель Лілі Коллінз, зірка серіалу "Емілі в Парижі", нещодавно вийшла заміж за режисера Чарлі Макдавелла. Відома красуня сколихнула мережу ніжним і чуттєвим образом у сукні, яку для неї створив бренд Ralph Lauren. Особливої уваги заслуговує ідеальна та модна весільна зачіска нареченої, яку ви також можете повторити для свого свята.

"Я ніколи не хотіла б бути кимось більше, ніж просто твоєю, і тепер я – твоя дружина. З 4 вересня 2021 роки ми назавжди належимо тільки одне одному. Люблю тебе більше, ніж можна уявити", – підписала перше фото зі своїм чоловіком Лілі Коллінз. Весільна церемонія зіркової пари відбулася на мальовничих гарячих джерелах Дантона, розташованих у штаті Колорадо.

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Весільний макіяж у нюдових відтінках з акцентом на очах для Лілі створила візажистка Фіона Стайлс. А над унікальною зачіскою працював відомий hair-стиліст Грегорі Рассел.

Модна весільна зачіска Лілі Коллінз

Ідеальний гладенький пучок внизу на потилиці, тонка косичка, яка красиво огорнула голову акторки та стала складовою оригінального пучка, 2 коштовні гребінці для волосся доповнили образ Лілі Коллінз у чарівний день весілля. Аби отримати неймовірну зачіску в результаті, Грегорі Рассел працював зі зірковою нареченою протягом тижня.



Романтичний б'юті-образ Лілі Коллінз

Темні локони, вкладені у низький пучок, Лілі спочатку прикривала мережаною накидкою, а згодом для фото зняла її. Знімки, на яких можна детально розгледіти весільну зачіскуголовної героїні популярного серіалу "Емілі в Парижі", на своїй інстаграм-сторінці опублікував hair-стиліст. У коментарях до публікації Лілі Коллінз написала Грегорі Расселу слова вдячності: "Я дуже люблю тебе і твою прекрасну творчість і не можу уявити, щоб тебе не було зі мною на святі. Дякую. Безмежно".



Стильна весільна зачіска / Фото з інстаграму Грегорі Рассела



Ідея зачіски на весілля / Фото з інстаграму Грегорі Рассела



Ніжна укладка волосся нареченої / Фото з інстаграму Грегорі Рассела

Ідея ідеально гладенького пучка із родзинкою у вигляді косички стане чудовим доповнення ніжного весільного образу. Якщо ви готуєтеся до найважливішого дня у своєму житті, то жіночний б'юті-образ Лілі Коллінз може слугувати вдалим прикладом для натхнення.