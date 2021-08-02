Забудь про класичний "френч": 10 ідей красивого весільного манікюру

Весілля – це особливий час для кожної дівчини. Саме у цей чарівний момент наречена бажає виглядати якнайкраще й намагається зробити для цього все можливе. Хоч нігті й маленька деталь, однак вони виступають важливим елементом всього образу, тож весільний манікюр треба обирати з неабиякою ретельністю.

Багато наречених вподобали тренд на французький манікюр, який виглядає елегантно і водночас не вибивається з цілого аутфіту. Цей розпис нігтів є універсальним, тому його можна носити як в офіс, так і на таку велику подію, як весілля.

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Проте, є багато інших красивих дизайнів, які також заслуговують уваги. Тож, якщо вам набридла скромність і класичність "френчу", розгляньте варіанти красивого й ніжного манікюру, який точно забезпечить розкішний вигляд ваших рук у чарівний весільний вечір.

Красивий весільний манікюр 2021



Весільний манікюр 2021: ідеї / Фото Pinterest



Манікюр на весілля для нареченої 2021 / Фото Pinterest



Весільний манікюр 2021 на короткі нігті / Фото Pinterest



Весільний манікюр 2021 для нареченої / Фото Pinterest



Весільний манікюр 2021 на довгі нігті / Фото Pinterest



Ідеї для весільного манікюру 2021 / Фото Pinterest



Нігті на весілля 2021 / Фото Pinterest



Дизайн весільного манікюру 2021 / Фото Pinterest



Манікюр нареченої 2021 / Фото Pinterest



Манікюр для нареченої на весілля 2021 / Фото Pinterest