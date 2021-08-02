Забудь про классический "френч": 10 идей красивого свадебного маникюра

Свадьба – это особое время для каждой девушки. Именно в этот волшебный момент невеста желает выглядеть как можно лучше и старается сделать для этого все возможное. Хоть ногти и маленькая деталь, однако они выступают важным элементом всего образа, поэтому свадебный маникюр надо выбирать с немалой тщательностью.

Многие невесты полюбили тренд на французский маникюр, который выглядит элегантно и в то же время не выбивается из целого аутфита. Эта роспись ногтей универсальна, поэтому ее можно носить как в офисе, так и на таком большом мероприятии как свадьба.

Интересно Эффектный тренд из прошлого: что такое маникюр в стиле Jelly Nails

Тем не менее, есть много других красивых дизайнов, которые также заслуживают внимания. Поэтому, если вам надоела скромность и классичность "френча", рассмотрите варианты красивого и нежного маникюра, который точно обеспечит роскошный вид ваших рук в волшебный свадебный вечер.

Красивый свадебный маникюр 2021



Свадебный маникюр 2021: идеи / Фото Pinterest



Маникюр на свадьбу для невесты 2021 / Фото Pinterest



Свадебный маникюр 2021 на короткие ногти / Фото Pinterest



Свадебный маникюр 2021 для невесты / Фото Pinterest



Свадебный маникюр 2021 на длинные ногти / Фото Pinterest



Идеи для свадебного маникюра 2021 / Фото Pinterest



Ногти на свадьбу 2021 / Фото Pinterest



Дизайн свадебного маникюра 2021 / Фото Pinterest



Маникюр невесты​ 2021 / Фото Pinterest



Маникюр для невесты на свадьбу 2021 / Фото Pinterest