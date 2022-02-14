Весна близько: найсвіжіші ідеї для манікюру, якими ти зачаруєш усіх
Весняне тепло вже не за горами, тож хочеться покинути всю сірість і буденність холодів, а оригінальний манікюр здатен не лише підкреслити стиль, а й покращити настрій.
Хоч зима ще остаточно не завершилась, та можна дозволити помріяти собі про тепло весняного сонця. Журналісти Краса 24 зібрали для тебе добірку вишуканих дизайнів манікюру, з якими ти можеш впевнено і стильно увірватись у весняний сезон.
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Трендові дизайни для манікюру на весну-2022
Трендовий весняний манікюр / Фото Pinterest
Манікюр на весну-2022 / Фото Pinterest
Оригінальний манікюр на весну 2022 / Фото Pinterest
Ідеї для весняного манікюру 2022 / Фото Pinterest
Красивий манікюр на весну 2022 / Фото Pinterest
Весняний дизайн манікюру 2022 / Фото Pinterest
Манікюр на весну 2022 / Фото Pinterest