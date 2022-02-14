Весна близко: самые свежие идеи для маникюра, которыми ты очаруешь всех

14 февраля 2022 , 15:59
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Весеннее тепло уже не за горами, поэтому хочется оставить всю серость и обыденность холодов, а оригинальный маникюр способен не только подчеркнуть стиль, но и улучшить настроение.

Хоть зима еще окончательно не завершилась, но можно позволить себе помечтать о тепле весеннего солнца. Журналисты Краса 24 собрали для тебя подборку изысканных дизайнов маникюра, с которыми ты можешь уверенно и стильно ворваться в весенний сезон.

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Трендовые дизайны для маникюра на весну-2022


Трендовый весенний маникюр / Фото Pinterest


Маникюр на весну-2022 / Фото Pinterest


Оригинальный маникюр на весну 2022 / Фото Pinterest


Идеи для весеннего маникюра 2022 / Фото Pinterest


Красивый маникюр на весну 2022 / Фото Pinterest


Весенний дизайн маникюра 2022 / Фото Pinterest


Маникюр на весну 2022 / Фото Pinterest

Автор: Андріана Будиш