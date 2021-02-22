Весняне фарбування волосся 2021: модні варіанти, які усім подобаються

22 лютого 2021 , 22:59
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Джерело:

Cosmopolitan

Весна – пора, коли кожна жінка прагне освіжити свій імідж. Якщо ви прагнете кардинально змінити колір волосся чи просто оновити відтінок, то варто дізнатися про останні hair-тренди. Навесні 2021 у моді будуть різноманітні відтінки: від яскравих барвистих до темних шоколадних.

Трендсеттери з усього світу рекомендують наважуватися на фарбування волосся цієї весни. Наприклад, Кайлі Дженнер, Едісон Рей, Еллісон МакНамара вже заздалегідь підготувалися до нового б’юті-сезону.

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Модні відтінки для фарбування волосся 2021, якими усі захоплені

Фарбування рожевим відтінком на прикладі Кайлі Дженнер

Темний шоколад, як в Едісон Рей

Модний попелястий "блонд" від Ellen V Lora

Звабливий мідний колір, як в Еллісон МакНамара

Чарівна ідея від Розі Гантінгтон-Вайтлі: білявий з відтінками русявого

Maria Thattil та її тепле каштанове волосся

Відтінок чорної ночі від Кендалл Дженнер