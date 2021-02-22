Американська 52-річна акторка Дженніфер Еністон вражає ідеальним станом свого волосся. Hair-стиліст Кріс Макміллан і колорист Майкл Канале розповіли, як допомогли зірці досягти омріяного кольору локонів, та поділилися правилами догляду за волоссям, яких дотримується Дженніфер.

За словами Макміллана, у Дженніфер є повноцінна рутина догляду за волоссям, яку вона повторює щонеділі. Найчастіше популярна акторка наносить маску на 1 годину, скрабує шкіру голови і ще декілька важливих і корисних кроків.

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Як Дженніфер Еністон доглядає за волоссям: поради

Повільне освітлення. Аби отримати привабливий медово-коричневий відтінок волосся, який личить до очей акторки, Майкл Канале майже 30 років доглядав за ним. Лише через деякий час колорист зміг створити ефект освітленого каліфорнійським сонцем волосся. "Джен – власниця природного бронда", – говорить Канале, який повільно займався переходом актриси з природної брюнетки до золотистої білявки, перш ніж додати знакові "пляжні" відблиски. Тому спочатку Майкл освітлив лінію росту шевелюри зірки. Відтак він рекомендує почати з переходу в бронд, а згодом стати білявкою, якщо ви прагнете відтворити схожий б’юті-образ, як у Дженніфер Еністон.

Належне очищення і використання кондиціонеру. Зірка культового серіалу "Друзі" прислуховується до порад Макміллана, тому вона ретельно миє волосся. Спочатку Дженніфер намилює шевелюру за допомогою шампуню до піни, потім видаляє залишки продукту водою і ще раз повторює процедуру.

Справді хороше подвійне очищення забезпечує належний догляд і довше зберігає шкіру голови чистою. Після цього використовуйте кондиціонер від коренів до кінчиків і гребінець з широкими зубцями,

– додає hair-стиліст Макміллан.

Також експерт у догляді за волоссям наголошує, що кондиціонер слід наносити не лише на кінці волосся, але й по його довжині. Він проводить аналогію з використанням крему для обличчя: "Ви зволожуєте кремом тільки зону підборіддя або лоба? – запитує він. – Ні! Ви наносите крем на все обличчя. Кондиціонер – це зволожувальний крем для волосся! Ви повинні робити зі своїм волоссям те ж саме, що і зі своєю шкірою".

Професійні процедури для догляду за волоссям та шкірою голови. Макміллан розповідає, що щонеділі Еністон робить повноцінну процедуру для волосся. Самостійно вона наносить маску, яку тримає на волоссі протягом години. Але для скрабування шкіри голови зірка звертається до професіонала. Регулярно 1 раз на місяць Кріс Макміллан робить для Дженніфер процедуру, яку називає "науковою чисткою щіткою" – це методика видалення омертвілої шкіри, щоб зменшити зайві накопичення клітин дерми, покращити кровообіг і стимулювати ріст волосся.

Макміллан розповідає, що щонеділі Еністон робить повноцінну процедуру для волосся. Самостійно вона наносить маску, яку тримає на волоссі протягом години. Але для скрабування шкіри голови зірка звертається до професіонала. Регулярно 1 раз на місяць Кріс Макміллан робить для Дженніфер процедуру, яку називає "науковою чисткою щіткою" – це методика видалення омертвілої шкіри, щоб зменшити зайві накопичення клітин дерми, покращити кровообіг і стимулювати ріст волосся. Регулярна стрижка. Друзі та б’юті-помічники Дженніфер Еністон зазначають, що усі процедури, які стосуються догляду за волоссям, шкірою обличчя чи тіла, вона виконує регулярно, адже розуміє, наскільки важливо піклуватися про свою красу у будь-якому віці. Щоб мати здорове і блискуче волосся, акторка стрижеться кожні 4 тижні, навіть якщо потрібно зрізати зовсім небагато волосся. Стиліст знаменитості переконаний, що не варто недооцінювати важливості мінімальної стрижки. Адже видалення всього кількох міліметрів допомагають позбутися від посічених кінчиків.

Природна текстура, а не механічна завивка. Дженніфер не створює локони за допомогою термоприладів для накручування волосся. Натомість її стиліст застосовує фен і круглі щітки різного розміру, щоб отримати на волоссі акторки більш вільні та природні вигини. Щоб поліпшити текстуру, Макміллан наносить надлегкі засоби для стайлінгу, а для додаткового об’єму він піднімає корені, використовуючи на маківці валики на липучці.

Додамо, що відповідно до філософії Дженніфер Еністон: чим менше, тим завжди краще. Макміллан прокоментував: "Те, як вона наносить макіяж, як вона носить волосся, як вона носить одяг – у цьому є легкість. Тому люди можуть також з легкістю ставитися до неї".