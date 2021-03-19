Весняний макіяж у рожевих відтінках: як повторити б'юті-образ Дуа Ліпи

Джерело:tochka.net
Популярна британська співачка Дуа Ліпа вражає своїми красивими і трендовими б'юті-образами. З нагоди міжнародної музичної премії Греммі-2021 зірка створила макіяж у рожевих мерехтливих відтінках, який одразу почали повторювати дівчати зі всього світу та ділитися своїми результатами в інстаграмі.
Співачка поділилася світлинами, на яких детально можна розгледіти її чарівний мейк-ап, на своїй інстаграм-сторінці. Підписникам знаменитості, яких у неї майже 63 мільйони, стало цікаво, як зробити схожий макіяж. Адже він не лише відповідає модним тенденціям, а й є універсальним і вдало доповнює будь-який образ.
Вам буде цікаво: Як зробити ідеальний nude-макіяж: поради візажиста
Надихайтеся стильним і чарівним б'юті-образом Дуа Ліпи, і спробуйте повторити сяючий і весняний макіяж на собі.