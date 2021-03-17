Українська візажистка Тамріко Левченко поділилася черговим набором корисних порад для створення макіяжу. Цього разу вона розповіла, як зробити ідеальний нюдовий мейк-ап, вибрати найкращі косметичні засоби та поділилася поширеними помилками, які заважають досягти бажаного результату.

Одним із головних б’юті-трендів 2021 року є nude-макіяж. Проте, прагнучи отримати сексуальний ефект оголеної шкіри та звабливий натуральний вигляд губ, жінки допускають чимало помилок у процесі, за словами експертки в індустрії краси Тамріко.

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Секрети ідеального нюдового макіяжу

Тамріко Левченко у своєму пості в інстаграмі зазначає, що візажисти вважають нюдовий макіяж одним із найбільш складних. Вона також із цим погоджується, бо складним фактором є саме визначення холодності чи теплоти тону шкіри клієнта, а також контрастності чи спокійності кольорової гами косметики. "Якщо неправильно підібрати кольори, то нюд одразу перетвориться у поганий денний макіяж, тому що буде дуже помітним, але не через кількість засобів, а через неправильність гами", – пояснює візажистка.

Щодо особливостей нюдового макіяжу, то тут головне не просто нафарбувати губи бежевою помадою "трішки підкреслити війки і додати трішки коректора", за словами Тамріко. Важливо користуватися відтінками, які природні саме для вас. Наприклад, на губах брюнетки Емілі Ратажковскі матиме привабливий вигляд нюдова помада наближена до коричневого відтінку, а не до бежевого чи рожевого. А от таким білявкам, як Джіжі Хадід, підійдуть саме бежеві та рожеві пігменти.

Насамперед Тамріко радить визначити свій кольоротип. А саме: дізнатися холодний він чи теплий, а потім придбати відповідні палетки нюдових тіней і рум’ян. Якщо підтон шкіри і волосся теплий, то звертайте увагу на карамельно-персикові і рожеві тони, у випадку із холодним – відтінки шоколаду, мокко, теракоти і кави з молоком.

Секрет успішного макіяжу нюд саме в тому, щоб посилити свої природні відтінки і не йти наперекір тональності,

– наголошує Тамріко Левченко.

У своїй інстаграм-публікації візажистка також додала світлини із прикладами вдалого nude-макіяжу та палеток із відтінками, які підійдуть до окремого кольоротипу. Аби побачити більше фото, гортайте серію.