Вибуховий мікс: модні поєднання кольорів в манікюрі для літа 2021

Якщо ви готові влітку дивувати, приваблювати, вражати усіх своїм б'юті-образом, то нехай його складовою буде красивий і модний манікюр. Спекотна пора року – це ідеальний час, щоб не обмежуватися 1 кольором для нейл-дизайну, а можна сміливо поєднувати декілька.
У літньому манікюрі 2021 буде найбільш трендових кольорових поєднань. Тому варто дізнатися, який саме вибуховий кольоровий мікс буде в моді, і надихнутися яскравими ідеями для манікюру.
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Наймодніші поєднання кольорів в літньому манікюрі 2021
Життєрадісний мікс яскравого сонячного жовтого і ніжного рожевого
Трендовий неоновий зелений колір у тандемі з бежевим тлом
Морські мотиви для натхнення: поєднання насиченого синього і ніжно-блакитного
Комбо наймодніших кольорів сезону: відтінок жовтих нарцисів і соковитої зеленої трави
Комбінація кольорів радості, задоволення, кохання – елегантний сірий або білий з ніжним та естетичним рожевим
Стильний варіант манікюру для прихильниць лаконічних чорного і білого кольорів
Якщо ви любите виразний нейл-дизайн, то мікс червоного і пастельного рожевого – саме те
Неймовірний тандем пастельних відтінків