Вибуховий мікс: модні поєднання кольорів в манікюрі для літа 2021

11:32

Якщо ви готові влітку дивувати, приваблювати, вражати усіх своїм б'юті-образом, то нехай його складовою буде красивий і модний манікюр. Спекотна пора року – це ідеальний час, щоб не обмежуватися 1 кольором для нейл-дизайну, а можна сміливо поєднувати декілька.