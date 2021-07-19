Нігтьова пластина може стати полотном для творчих б'юті-експериментів. Аби зробити незвичний манікюр, вам у нагоді стане добірка ідей нейл-арту, якого точно не буде більше ні в кого.

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Ви можете відтворити на своїх нігтях тренд на різнокольоровий манікюр, який нагадує літню райдугу. Також особливо красивий вигляд матиме оригінальний вдосконалений френч. На кінчику нігтів тепер не варто обмежуватися білою смужкою, а слід спробувати витончені надписи або візерунки у різних відтінках.

Прихильцях незвичних дизайнів з нотками вишуканої елегантності до вподоби буде манікюр у стилі "ефект метелика". А дівчатам, які не байдужі до астрології, ідеально підійде сузір'я їхнього знаку зодіаку. Окрім перелічених ідей манікюру, є ще чимало цікавих варіацій нейл-арту.

10 найбільш незвичайних і стильних ідей манікюру

Райдуга-дуга

Оригінальний френч

Ефект метелика

Таємниці сузір'я

Манікюр у манікюрі

Чаруючий мікс

Розписи на золотому покритті

Романтичні серця

Мозаїка

Матова поверхня проти металіка