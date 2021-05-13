Від кіно до косметики: компанія А24 запустить б'юті-бренд за мотивами серіалу "Ейфорія"

Компанія А24 займається виробництвом і дистрибуцією фільмів та серіалів. Нещодавно її представники повідомили про запуск власного б'юті-бренда, натхненного серіалом "Ейфорія".

На створення бренда косметики А24 надихнув успіх популярного молодіжного серіалу. Компанія-виробник артгаузів зазначає, що навіть важко пригадати, яка телевізійна програма мала такий великий культурний вплив на індустрію краси, як 1 сезон "Ейфорії".

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А24 запускає власний бренд краси

В індустрії краси скоро стане ще на один бренд більше. Він називатиметься Rules Beauty. Назва є символічною, адже це поєднання імен головних героїнь серіалу "Ейфорія" – Ру і Джулс. Відомо, що у перших колекціях засобів для створення макіяжу з'являться глітери і наліпки для очей.

Окрім того, що за допомогою косметики Rules Beauty можна буде зробити барвистий мейк-ап, прикрашений біжутерією з графічними лайнерами, наразі більше нічого невідомо. Можливо, макіяж у стилі "Ейфорії" стане головною б'юті-тенденцією 2021 року.

Додамо, що напередодні 2 сезону серіалу "Ейфорія" А24 також випускає колекцію з 8 книг, у яких розповідатимуть про події за лаштунками шоу – по 1 до кожного епізоду 1 сезону. У книгах будуть інтерв'ю з Алексою Демі, Зендеєю, Барбі Феррейрою, а також фотознімки, яких прихильники серіалу не бачили раніше, зроблені Джейкобом Елорді. Зокрема, у книзі будуть відповіді на поширені запитання шанувальників від візажистки Доніели Деві, музичного композитора Лабрінта і дизайнера костюмів Гайді Бівеса, а також інших людей, причетних до процесу зйомок "Ейфорії".