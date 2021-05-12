Окрім роздумів про ін'єкційні методики омолодження, зірка здивувала прихильників яскравим мейк-апом для церемонії вручення премії YUNA. Ще раніше Jerry Heil заявляла, що хотіла б стати співачкою року.

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Полум'яний макіяж Jerry Heil і роздуми про уколи краси

Jerry Heil опублікувала 3 відео та декілька фото в ефектному образі. На одному з відео можна побачити б'юті-перевтілення співачки, а також детально розгледіти мейк-ап у вогняному стилі. Макіяж створювала зіркова візажистка Анна Чепурна. Вона нанесла на повіки виконавиці помаранчеві тіні, провела під очима лінію також кольору, на внутрішні кутики очей додала жовті тіні, а контур уявного полум'я окреслила чорним лайнером. Також погляд зірки візуально зробили виразнішим акуратні чорні стрілки й стильно зачесані вгору брови.

Наступний пост Jerry Heil присвятила роздумам про ін'єкції краси. Вона запитала у своїх підписників, як вони ставляться до механічних маніпуляцій: "укольчиків краси, пластичних операцій, які спрямовані саме на візуальну мінусацію прожитих рочків". Дівчина уточнила, що вона не має на увазі хірургічні втручання задля виправлення стану здоров’я й таке інше.

Я завжди фукала, тому що все це неприродно: як хімія, так і хірургічні втручання. Казала, що сивина і зморшки – це натурально красиво! Так от я досі так вважаю, але курси по фейсбілдингу вже купила і хтозна, куди приведе цей перший крок,

– додала Jerry Heil.

Реакція підписників