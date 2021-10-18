У вигляді фасаду Будинку моди: Dior Makeup представили святкову б'юті-колекцію – чарівні фото

25 грудня у світі святкують родинне важливе свято – Різдво. Французький дім моди Dior продовжує щороку вражати святковими магічними колекціями косметики. У 2021 вони випустили адвент-календар у вигляді фасаду Будинку модизі засобами для догляду за шкірою, ароматизаторами і косметикою для макіяжу.

Різдвяна б'юті-лінійка від Dior Makeup отримала назву "Ательє мрій". До складу колекції увійшли як нові, так і недавні найбільш продавані косметичні продукти бренда.

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Dior Makeup представили колекцію Atelier of Dreams до Різдва 2021

Пітер Філіпс, креативний та іміджевий директор компанії Dior Makeup, вирішив присвятити Різдвяним святам лінійку косметики. Новий адвент-календар, який бренд випускає щороку з різними косметичними засобами, включає 24 мініверсії парфумів, декоративну косметику для макіяжу, продукти для догляду за шкірою та свічки від Dior.

Окрім цього, Пітер Філіпс зібрав колекцію нових косметичних засобів Atelier of Dreams. Наприклад, Rouge Dior Minaudiere – це помади з гравіюванням у металевому золотистому пакованні, що ж вшануванням знакової адреси на 30-й авеню Монтень, яка була серцем Будинку Dior зі самого його створення. В календарі також будуть заховані нові палетки тіней для мейк-апу очей, палітра яких складається зі святкових відтінків. А в пакованні з квітковим принтом бренд випустив 30 свічок Montaigne.

Серед продуктів Dior, які представлені в календарі Dior Makeup's Holiday 2021, варто відзначити легендарну помаду Rouge Dior, нову святкову та лімітовану палетку для макіяжу 5 Couleurs Couture у вигляді оригінальної гравюри фасаду Будинку Dior, мерехтливі рожеві рум'яна Rouge Blus, помаду Diorific у золотому футлярі теж з архітектурними лініями емблематичного фасаду Будинку Dior з лінійки Atelier of Dreams

Ексклюзивна б'юті-колекція Dior Makeup's Holiday 2021 з'явиться в онлайн-доступі 25 жовтня, а в бутиках буде у продажі з 1 листопада.

Гортайте фото, щоб побачити, які косметичні засоби випустили Dior Makeup до Різдва: