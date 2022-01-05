Знамениті артистки стали героїнями рекламної зйомки MAC, яка отримала назву Challenge Accepted – "Виклик прийнято".

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MAC показали кампейн з участю Шер і Saweetie

Saweetie стала обличчям бренду засобів для макіяжу MAC Cosmetics ще у вересні 2021 року. Тепер разом зі знаменитою Шер вони взяли участь у зйомці Challenge Accepted, яка імітувала виступ на сцені.

Героїні кампейну привертали увагу не лише блискучими сукнями, але й ефектним виразним макіяжем з акцентом на губи і очі, який символізує самовираження себе через makeup-образ. Кожна із відомих жінок позувала на сцені, пропонуючи клієнтам MAC проявити себе за допомогою косметики.

Коли вони знімалися разом, Шер давала безкінечні поради і ділилася мудрістю про індустрію, моду і стиль. Це був неймовірний момент – момент, який міг створити лише MAC. Дві ці виконавиці сильні самі по собі, але разом їх просто неможливо зупинити

– прокоментував віцепрезидент і глобальний креативний директор MAC Cosmetics Дрю Елліотт.



Реклама косметики MAC / Фото з інстаграму бренду



Шер і Saweetie у кампейні MAC / Фото з інстаграму бренду



Розкішний макіяж Шер / Фото з інстаграму зірки