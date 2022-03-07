Тепер Вінні Гарлоу стала ще й засновницею і креативною директоркою косметичного бренда. Вона приєдналася до своїх селебріті-товаришів, які вже спробували свої сили в індустрії краси.

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Вінні Гарлоу запустила б'юті-бренд

Вінні Гарлоу, яка також відома як модель із захворюванням вітиліго, багато літніх сезонів провела на пляжах Ямайки. Дівчина знає про важливість захисту шкіри від сонця в ранньому віці. Ідея створення CAY Skin у Вінні з'явилася після пляжної фотосесії в 2018 році, у результаті якої модель отримала сильні опіки та потребувала медичної допомоги.

Вони не хотіли, щоб я повторно наносила сонцезахисний крем, тому що на моїй шкірі залишався сріблясто-білий відтінок, який просто негарно виглядав на фотографіях,

– розповіла зірка в інтерв'ю для Bustle.

Вінні Гарлоу зазначила у пресрелізі CAY Skin: "Традиційні сонцезахисні креми відомі тим, що вони важкі, незручні, погано наносяться під макіяж і, що найгірше, залишають білий або фіолетовий відтінок, особливо на кольорових людях. Це призвело до того, що багато людей, яких я знаю, економили на захисті шкіри від сонця у повсякденному житті".



Вінні Гарлоу запустила косметичний бренд / Фото з інстаграму моделі

CAY Skin пропонує цілий ряд продуктів з легкими та дихаючими формулами, які комфортно і легко "лежать" на шкірі. Лінійка CAY Skin включає: лосьйон для обличчя Isle Face Glow Lotion, сонцезахисний крем для обличчя, збагачений антиоксидантами, універсальний мінеральний лосьйон для обличчя, бальзам для губ Isle Lip Balm, наповнений вітаміном Е, який має приємний блиск і смак коричневого цукру, олію для тіла Isle Body Oil, яка пом'якшує шкіру, залишає нежирний фініш, творений для захисту водного бар'єру вашої шкіри і забезпечення максимального зволоження.



Вінні Гарлоу випускає косметику / Фото CAY Skin

Першу колекцію засобів CAY Skin вже можна придбати у США виключно на офіційному сайті CAY Skin. 22 березня продукція бренда буде доступною в онлайн-магазині Sephora, а в інших магазинах – з 1 квітня. Ціни на косметичні засоби варіюються від 14 до 40 доларів.