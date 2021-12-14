Все буде Very Peri: стильний манікюр у головному кольорі 2022 року

Інститут кольору Pantone назвав колір наступного року – Very Peri, який демонструє безтурботну впевненість та сміливу цікавість. Тому пропонуємо надихнутися стильними ідеями манікюру у найбільш трендових відтінках 2022.

Колір Very Peri – це синьо-фіолетовий відтінок із червонуватим підтоном. Такий колір має передати радісний настрій та надихати на сміливі творчі рішення. Почати можна із макіяжу чи манікюру.

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Стильний манікюр у кольорі Very Peri

Автори також називають колір "допитливим та інтригуючим, що оживляє творчий дух". Його завдання – допомогти "прийняти ландшафт можливостей, що змінився". Цікаво, що Peri у перській міфології – це витончені крилаті духи, відомі своєю красою та пустотливістю.

Віцепрезидентка Інститут кольору Pantone, Лорі Прессман зазначає: "Колір року відображає глобальні інновації та перетворення, що відбуваються. Оскільки суспільство продовжує усвідомлювати, що колір є важливою формою спілкування та способом виражати та впливати на ідеї та емоції, залучати та спілкуватися, складність цього нового синього відтінку з червоно-фіолетовим присмаком наголошує на величезних можливостях, які відкриваються перед нами".

Very Peri одразу полюбився майстрам краси. Вони почали активно використовувати різні його варіації для створення ефектних і модних б'юті-образів. Вам також варто спробувати новий відтінок у своєму стилі. Почніть із чогось мінімалістичного та від цього не менш важливого. Наприклад, трендовий нейл-дизайн. Надихайтеся добіркою ідей.



Блиск новорічної ночі / Фото з інстаграму @glosshouse



Зимовий манікюр у найголовнішому кольорі року / Фото з інстаграму @colorsbeauty.pl



Яскраве кольорове поєднання / Фото з інстаграму Тома Бачіка



Мікс стильних відтінків / Фото з інстаграму @makeup.ua



Геометричний нейл-арт / Фото з інстаграму @makeup.ua



Яскравий варіант манікюру / Фото з інстаграму @makeup.ua



Оригінальний нейл-дизайн / Фото з інстаграму @makeup.ua



Подвійний френч / Фото з інстаграму @makeup.ua



Розкішний манікюр для будь-якого образу / Фото з інстаграму @makeup.ua