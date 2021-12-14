Very Peri: стильный маникюр в главном цвете 2022 года

Институт цвета Pantone назвал цвет следующего года – Very Peri, демонстрирующий беззаботную уверенность и смелое любопытство. Поэтому предлагаем вдохновиться стильными идеями маникюра в наиболее трендовых оттенках 2022 года.

Цвет Very Peri – это сине-фиолетовый оттенок с красноватым подтоном. Такой цвет должен передать радостное настроение и вдохновлять на смелые творческие решения. Начать можно с макияжа или маникюра.

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Стильный маникюр в цвете Very Peri

Авторы также называют цвет "любознательным и интригующим, оживляющим творческий дух". Его задача – помочь "принять изменившийся ландшафт возможностей". Интересно, что Peri в персидской мифологии – это утонченные крылатые духи, известные своей красотой и озорством.

Вице-президент Институт цвета Pantone, Лори Прессман отмечает: "Цвет года отражает происходящие глобальные инновации и преобразования. Поскольку общество продолжает осознавать, что цвет является важной формой общения и способом выражать и влиять на идеи и эмоции, привлекать и общаться, сложность этого нового синего оттенка с красно-фиолетовым привкусом подчеркивает огромные возможности, которые открываются перед нами".

Very Peri сразу полюбился мастерам красоты. Они начали активно использовать разные его вариации для создания эффектных и модных бьюти-образов. Вам также следует попробовать новый оттенок в своем стиле. Начните с чего-нибудь минималистичного, но от этого не менее важного. К примеру, трендовый нейл-дизайн. Вдохновляйтесь подборкой идей.



Блеск новогодней ночи / Фото из инстаграма @glosshouse



Зимний маникюр в самом главном цвете года / Фото из инстаграма @colorsbeauty.pl

Яркое цветовое сочетание / Фото из инстаграма Тома Бачика

Микс стильных оттенков / Фото из инстаграма @makeup.ua





Геометрический нейл-арт / Фото из инстаграма @makeup.ua





Яркий вариант маникюра / Фото из инстаграма @makeup.ua





Оригинальный нейл-дизайн / Фото из инстаграма @makeup.ua





Двойной френч / Фото из инстаграма @makeup.ua

Роскошный маникюр для любого образа / Фото из инстаграма @makeup.ua​