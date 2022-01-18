Як у "Диявол носить Prada": Енн Гетевей вразила новою зачіскою – стильні фото

Голлівудська акторка Енн Гетевей не полюбляє б’юті-екпериментів. Проте кожна зміна її іміджу викликає справжнє захоплення у фанатів. Цього разу фоловери не відразу впізнали улюблену зірку з новою зачіскою.

Енн Гетевей змінила імідж за допомогою нової стрижки, зокрема вразила прихильників стильним чубчиком. Схожий образ відома красуня носила під час зйомок "Диявол носить Prada", де зіграла головну роль Енді Сакс.

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Енн Гетевей змінила зачіску

Рваний "повітряний" чубчик у французькому стилі, подовжені передні пасма і довгі локони, зібрані у хвіст, візуально омолодили Енн Гетевей. Таким чином її образ має юний і грайливий вигляд. Експерименти з іміджем акторки надихають на зміни.

Американська акторка театру і кіно, яка дебютувала у 1999 році в серіалі "Будь собою", опублікувала на своїй інстаграм-сторінці, де у неї майже 22 мільйони підписників, фото з новою стрижкою. В описі до публікації зірка подякувала бренду Valentino за бездоганне вбрання та позначила акаунти майстрів, які працювали над її образом, зокрема hair-стиліста Орландо Піта, візажистку Мері Вайлс, фешн-стилістку Ерін Вейлш, авторитетну манікюристку Марію Саландру, а також бренд Bulgari, прикрасами від якого Енн доповнила образ.



Модна зачіска Енн Гетевей / Фото з інстаграму акторки



Енн Гетевей повторила зачіску із фільму "Диявол носить Prada" / Фото з інстаграму акторки



Енн Гетевей оновила імідж / Фото з інстаграму акторки



Зірка "Диявол носить Prada" з новою стрижкою / Фото з інстаграму Енн Гетевей



Стрижка, яка візуально омолоджує / Фото з інстаграму Енн Гетевей

Реакція шанувальників

"Стиль Енді Сакс";

"Енді, це ти";

"Такий образ дуже нагадує Андреа, і мені це подобається";

"Хочу "Диявол носить Prada 2"";

"Андреа Сакс виглядає дуже добре після всіх цих років";

"Дуже красиво".



Енн Гетевей до зміни іміджу / Фото з інстаграму акторки