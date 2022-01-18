Как в "Дьявол носит Prada": Энн Хэтэуэй поразила новой прической – стильные фото

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй не любит бьюти-эксперименты. Однако каждая смена ее имиджа вызывает настоящий восторг у фанатов. На этот раз фолловеры не сразу узнали любимую звезду с новой прической.

Энн Хэтэуэй сменила имидж с помощью новой стрижки, в частности, поразив поклонников стильной челкой. Похожий образ известная красавица носила во время съемок "Дьявол носит Prada", где сыграла главную роль Энди Сакс.

Вас заинтересует Металлический френч – идеальный маникюр для помолвки от Меган Фокс

Энн Хэтэуэй сменила прическу

Рваная "воздушная" челка во французском стиле, укороченные передние пряди и длинные локоны, собранные в хвост, визуально омолодили Энн Хэтэуэй. Таким образом ее образ выглядит юным и игривым. Эксперименты с имиджем актрисы вдохновляют на изменения.

Американская актриса театра и кино, дебютировавшая в 1999 году в сериале "Будь собой", опубликовала на своей инстаграм-странице, где у нее почти 22 миллиона подписчиков, фото с новой стрижкой. В описании к публикации звезда поблагодарила бренд Valentino за безупречные наряды и указала аккаунты мастеров, работавших над ее образом, в частности hair-стилиста Орландо Пита, визажиста Мэри Уайлс, фэшн-стилиста Эрин Уэйлш, авторитетную мастера маникюра Марию Саландру, а также бренд Bulgari, украшением от которого Энн дополнила образ.



Модная прическа Энн Хэтэуэй/ Фото из инстаграма актрисы



Энн Хэтэуэй повторила прическу из фильма "Дьявол носит Prada" / Фото из инстаграма актрисы



Энн Хэтэуэй обновила имидж / Фото из инстаграма актрисы



Звезда "Дьявол носит Prada" с новой стрижкой / Фото из инстаграма Энн Хэтэуэй

Стиржка, которая визуально омолаживает / Фото из инстаграма Энн Хэтэуэй

Реакция поклонников

"Стиль Энди Сакс";

"Энди, это ты";

"Такой образ очень напоминает Андреа, и мне это нравится";

"Хочу "Дьявол носит Prada 2"";

"Андреа Сакс смотрится очень хорошо после всех этих лет";

"Очень красиво".

Энн Хэтэуэй до смены имиджа / Фото из инстаграма актрисы