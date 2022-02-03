Як доглядати за шкірою з розацеа: потрібна інструкція

Постійно почервоніле обличчя, яке реагує на температурні стрибки, продукти, сонце та інші фактори, а також регулярне відчуття горіння щік є ознаками розацеа. За шкірою із хронічним запальним дерматозом потрібен особливий догляд.

Автор книги "Акне" Вільям Денні пояснює: "Розацеа – це водночас 4 процеси: пошкодження колагену ультрафіолетом, накопичення крові в розширених капілярах, фіброз і запалення в пустулах".

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Часто буває і так, що в пустулах живе тварина – демодекс. На шкірі людини серед різних бактерій може жити лише 1 представник тваринного світу: це демодекс із роду паразитарних кліщів, що існує за рахунок шкірного жиру. Якщо ви виявили ознаки розацеа, то не відкладайте похід до косметолога.

Що робити при розацеа

Появу розацеа можуть спровокувати порушення в імунній системі, захворювання шлунку й ендокринної системи, генетика і спадкові фактори. Аби дізнатися точну причину, варто проконсультуватися з лікарем. У 80 відсотках випадків розацеа – через гастрит, який супроводжується наявністю Helicobacter pylori і зниженою кислотністю шлунку.

Для ефективного лікування розацеа використовуйте системний підхід: працюйте з жовчю, печінкою, підшлунковою, кислотністю. Детальніше:

здаємо аналіз на Helicobacter pylori – це можна зробити шляхом дихального тесту;

перевіряємо кислотність (капсулами бетаїну або содовим тестом);

перевіряємо наявність гастриту в гастроентеролога;

здаємо зішкріб на наявність демодексу;

дивимося на рівень колагену (здаємо загальний білок та альбумін).

Насамперед слід дотримуватися правильного харчування і підтримувати нормальний стан нервової системи. Також увага потрібна правильним жирам, білкам і повільним вуглеводам. Щоб вилікувати розацеа, доведеться набратися терпіння. Лікування зсередини більш ефективним зробить правильний б’юті-догляд, який підтримуватиме бар'єр шкіри ззовні.



Особливості догляду за шкірою з розацеа / Фото з інстаграму @itslaurenmarshall

Як доглядати за шкірою з розацеа

Очищення

Шкіру з розацеа потрібно очищувати дбайливо і м'яко. Агресивне очищення "до скрипу" змиває зі шкіри захисні жири та порушує природну флору дерми. Тому рекомендовано підбирати безпечне очищення – без сульфатів, зі вмістом бар'єрних компонентів.

Захист бар'єру

Необхідно відновлювати бар'єр такими компонентами як кераміди, жирні кислоти, ферменти, ніацинамід та пробіотики.

Активи

У період лікування краще відмовитися від агресивних AHA-кислот і віддати перевагу азелаїновій кислоті або мигдальній. Обидві ущільнюють дерму, знижують рівень почервоніння і не подразнбюють її завдяки своїй м'якості.

Підтримка імунітету

Розмаринова кислота, вітамін К, вітамін С м'якої форми, тепренон та інші місцеві імуномодулятори є обов'язковими у догляді для шкіри з розацеа. Натомість судинну сітку на крилах носа найефективніше лікувати лазерними процедурами.

SPF захист

Фундаментально важливо захищати шкіру від дії сонця. Ультрафіолетові промені лише погіршать стан дерми, тому не забувайте наносити SPF-захист. Важливо зробити вибір на користь фізичних фільтрів.