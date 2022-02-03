Как ухаживать за кожей с розацеа: необходимая инструкция

Постоянно покрасневшее лицо, которое реагирует на температурные скачки, продукты, солнце и другие факторы, а также регулярное чувство горения щек являются признаками розацеа. За кожей с хроническим воспалительным дерматозом требуется особый уход.

Автор книги "Акне" Уильям Дэнни объясняет: "Розацеа – это одновременно 4 процесса: повреждение коллагена ультрафиолетом, накопление крови в расширенных капиллярах, фиброз и воспаление в пустулах".

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Часто бывает и так, что в пустулах живет животное – демодекс. На коже человека среди разных бактерий может жить только один представитель животного мира: это демодекс из рода паразитарных клещей, которые существует за счет кожного жира. Если вы нашли признаки розацеа, то не откладывайте поход к косметологу.

Что делать при розацеа

Появление розацеа могут спровоцировать нарушения в иммунной системе, заболевания желудка и эндокринной системы, генетика и наследственные факторы. Чтобы узнать точную причину, следует проконсультироваться с врачом. В 80 процентах случаев розацеа – из-за гастрита, который сопровождается наличием Helicobacter pylori и пониженной кислотностью желудка.

Для эффективного лечения розацеа используйте системный подход: работайте с желчью, печенью, поджелудочной, кислотностью. Подробнее:

сдаем анализ на Helicobacter pylori – это можно сделать путём дыхательного теста;

проверяем кислотность (капсулами бетаина или содовым тестом);

проверяем наличие гастрита у гастроэнтеролога;

сдаем соскоб на наличие демодекса;

смотрим на уровень коллагена (сдаем общий белок и альбумин).

Прежде всего следует соблюдать правильное питание и поддерживать нормальное состояние нервной системы. Также внимание необходимо уделять правильным жирам, белкам и медленным углеводам. Чтобы вылечить розацеа, придется набраться терпения. Лечение изнутри более эффективным сделает правильный бьюти-уход, который будет поддерживать барьер кожи снаружи.

Особенности ухода за кожей с розацеа / Фото из инстаграма @itslaurenmarshall

Как ухаживать за кожей с розацеа

Очищение

Кожу с розацеа нужно очищать бережно и мягко. Агрессивное очищение "до скрипа" смывает с кожи защитные жиры и нарушает природную флору дермы. Поэтому рекомендуется подбирать безопасное очищение – без сульфатов, с содержанием барьерных компонентов.

Защита барьера

Необходимо восстанавливать барьер такими компонентами как керамиды, жирные кислоты, ферменты, ниацинамиды и пробиотики.

Активы

В период лечения лучше отказаться от агрессивных AHA-кислот и отдать предпочтение азелаиновой или миндальной. Обе уплотняют дерму, снижают уровень покраснения и не раздражают ее благодаря своей мягкости.

Поддержка иммунитета

Розмариновая кислота, витамин К, витамин С мягкой формы, тепренон и другие местные иммуномодуляторы обязательны в уходе для кожи с розацеа. В то же время сосудистую сетку на крыльях носа эффективнее всего лечить лазерными процедурами.

SPF-защита

Фундаментально важно защищать кожу от воздействия солнца. Ультрафиолетовые лучи только ухудшат состояние дермы, поэтому не забывайте наносить SPF-защиту. Важно сделать выбор в пользу физических фильтров.