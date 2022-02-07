Як Кейт Вінслет виглядає без макіяжу: зірка показала сміливе відео і звернулася до жінок
Джерело:Obozrevatel
Бренд L'Oreal Paris опублікував на своїй інстаграм-сторінці сміливе відео 46-річної Кейт Вінслет без макіяжу. Також зірка "Титаніка" розповіла шанувальникам про своє ставлення до зморшок.
L'Oreal Paris регулярно залучає зірок для висвітлення важливих соціальних тем. Знаменита акторка і прихильниця природної краси та старіння стала однією із них.
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Кейт Вінслет показала обличчя без косметики
На сторінці L'Oreal Paris можна побачити Кейт Вінслет, яка спочатку стоїть перед камерою з легким нюдовим макіяжем, що виділяє її погляд. Зірка також візуально додала об'єму губам за допомогою рожевого блиску.
Згодом амбасадорка бренда почала змивати з обличчя косметику і звертатися до глядачів. Вона використовувала 2 ватні диски та засіб для видалення мейк-апу.
Мої зморшки вже нічим не прибереш. Прокидаючись вранці, я їх бачу в дзеркалі. І це мене не засмучує. Вони зі мною вже назавжди, і від цього нікуди не подітися,
– зазначала 46-річна Кейт Вінслет.
Знаменитість зробила акцент на тому, що потрібно бути чесними перед собою та гідно сприймати особливості свого тіла, а не приховувати їх під шарами косметики.
Кейт Вінслет на камеру видалила макіяж з обличчя / Фото Obozrevatel
Підписники у коментарях під роликом висловили своє захоплення сміливістю зірки та зазначили, що їй навіть краще без макіяжу. Один з коментаторів додав, що зовнішність Вінслет повною мірою передає її чудовий внутрішній світ.
Реакція шанувальників
- "Прекрасна зовні і зсередини";
- "Ви змусили мене плакати… Красуня";
- "Ідеальна";
- "Ви приголомшлива";
- "Яке важливе відео".
Що відомо про Кейт Вінслет?
- Народилася 5 жовтня 1975 року у Великобританії.
- Акторка кіно та дубляжу.
- Шестиразова номінантка "Оскара" і володарка "Оскара за найкращу жіночу роль" за зйомки в фільмі "Читець", (2008).
- Нагороджена 7 преміями Імперія, 3 "Золотими глобусами", 2 преміями "БАФТА", преміями "Європейського кінопризу", Гільдії кіноакторів США, "Еммі" та "Ґреммі".