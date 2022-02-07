Как Кейт Уинслет выглядит без макияжа: звезда показала смелое видео и обратилась к женщинам
Источник:Obozrevatel
Бренд L'Oreal Paris опубликовал на своей инстаграм-странице смелое видео 46-летней Кейт Уинслет без макияжа. Также звезда "Титаника" рассказала поклонникам о своем отношении к морщинам.
L'Oreal Paris регулярно привлекает звезд для освещения важных социальных тем. Знаменитая актриса и поклонница природной красоты и старения стала одной из них.
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Кейт Уинслет показала лицо без косметики
На странице L'Oreal Paris можно увидеть Кейт Уинслет, которая сначала стоит перед камерой с легким нюдовым макияжем, выделяющим ее взгляд. Звезда также визуально добавила объема губам с помощью розового блеска.
Впоследствии амбасадорша бренда начала смывать с лица косметику и обращаться к зрителям. Она использовала 2 ваттных диска и средство для удаления мейк-апа.
Мои морщины уже ничем не уберешь. Просыпаясь утром, я их вижу в зеркале. И это меня не огорчает. Они со мной уже навсегда, и от этого никуда не деться,
– отмечала 46-летняя Кейт Уинслет.
Знаменитость сделала акцент на том, что нужно быть честными перед собой и достойно воспринимать особенности своего тела, а не скрывать их под слоями косметики.
Кейт Уинслет на камеру удалила макияж с лица / Фото Obozrevatel
Подписчики в комментариях под роликом выразили свое восхищение смелостью звезды и отметили, что ей даже лучше без макияжа. Один из комментаторов добавил, что внешность Уинслет в полной мере передает ее великолепный внутренний мир.
Реакция поклонников
- "Прекрасна извне и изнутри";
- "Вы заставили меня плакать... красавица";
- "Идеальная";
- "Вы потрясающая";
- "Какое важное видео".
Что известно о Кейт Уинслет?
- Родилась 5 октября 1975 года в Великобритании.
- Актриса кино и дубляжа.
- Шестикратная номинантка "Оскара" и обладательница "Оскара за лучшую женскую роль" за съемки в фильме "Чтец", (2008).
- Награждена 7 премиями Империя, 3 "Золотыми глобусами", 2 премии "БАФТА", премиями "Европейского киноприза", Гильдии киноактеров США, "Эмми" и "Грэмми".