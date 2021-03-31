Як косметика змінює настрій: все, що потрібно знати про кольоротерапію в макіяжі

Коли переплітаються древні вчення про силу кольору та сучасні тренди у макіяжі, то косметика стає цінним інструментом не лише для підкреслення вашої краси, але й для зміни настрою. "Фарби, як і риси обличчя, слідують за зміною емоцій", – зазначав ще художник Пабло Пікассо. Згодом психологи підтвердили, що кольори косметики у мейк-апі дуже важливі.

Аби отримати якомога більше користь від косметики, варто дізнатися про цілющі властивості відтінків. Навіть древні єгиптяни і китайці вірили, що червоний колір може покращити кровообіг, синій заспокоїти біль, а відтінки індиго боролися з проблемами на шкірі. У мейк-апі як своєрідній формі арт-терапії можна застосувати ці знання про колір з психологічною ціллю.

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Кольоротерапія в макіяжі: як косметика змінює настрій

Синій

Відтінок повинен надихати та розслабляти. Згідно з психологією кольору, його символізують як знак стабільності, надійності. Синій навіть використовують у маркетингу, щоб створити бренду імідж безпечності. Зокрема, синій буде актуальним у 2021. Його можна було побачити на багатьох моделях на шоу Vivienne Westwood і Giambattista Valli.

Рожевий

Такий колір особливо часто використовують для створення арт-макіяжу. Візажисти переконані, що рожевий слугує джерелом енергії для людей, а також допомагає їм релаксувати. Також варто звернути увагу на ліловий і лавандовий відтінки, аби додати своєму образу романтичного шарму.

Жовтий

Його називають кольором надії, оптимізму, гламуру. Жовтий не лише візуально додає свіжості обличчю, але й є найактуальніших у цьому році, за версією Pantone. Якщо вам не подобаються надто яскраві і неонові відтінки жовтого, то спробуйте нанести солом'яний жовтий.

Червоний

У 2021 модно використовувати червоний як на губах, так і на очах. Проте у такому випадку варто яскраво виділяти чорною тушшю вії, аби уникнути хворобливого вигляду обличчя. Червоний додасть вам впевненості і сміливості, згідно з думкою знавців кольоротерапії. Також експериментуйте з теплими рубіновими відтінками помади і рум'ян чи спробуйте намалювати яскраво-червоні стрілки на повіках. Візажисти радять використовувати стійкі текстури з матовим ефектом.