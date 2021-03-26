Манікюр у синіх відтінках: яскравий тренд для тих, хто сумує за морем
За допомогою морських кольорів на нігтях можна згадати про свої найкращі канікули на узбережжі та почати планувати наступні. Синій манікюр – це ще один яскравий весняний тренд, який не лише підніме ваш настрій, але й додасть ефектності та стилю будь-якому образу.
Джерело:Vogue
Допоки погода не тішить теплом, а дістатися до морського бризу важко, то можна змінити свій звичний нейтральний манікюр на благородний синій відтінок, щоб хоч щось нагадувало про морські хвилі. Тому вам знадобляться модні ідеї для весняного нейл-арту у відповідних кольорах.
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