Як насправді працює косметика з колагеном: інгредієнт рятує від старіння – правда чи міф

Колаген вважають корисним інгредієнтом у складі косметики для боротьби зі старінням шкіри. Відтак чи не кожен "крем-антиейдж" містить колаген. Серед властивостей інгредієнту: розгладження зморшок, покращення кольору обличчя, зволоження шкіри і приведення її в тонус. Проте варто дізнатися, чи насправді так працює косметика з колагеном.

Крем з колагеном не завжди дає обіцяний ефект. Якщо ви знатимете більше про особливості компонента, то зрозумієте, чому так відбувається.

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Чи справді працює косметика з колагеном

Колаген – ниткоподібний білок, який входить у склад всіх тканин людського організму. Назва протеїну походить від грецького слова kolla – "клей". Адже основну функцію колагену багато спеціалістів порівнюють саме з клеєм. Його молекули утворюють довгі тонкі білкові волокна – фібрили. Вони допомагають клітинам тканин скріплюватися і пов’язують наш організм в єдине ціле.

У порівнянні з іншими молекули колагену доволі великі. Коли вони потрапляють на шкіру, то залишаються на її поверхні, бо проникнути в глибші шари дерми не здатні. Звідси випливає, що креми з колагеном, які обіцяють ефект миттєвого ліфтингу, є маркетинговим ходом, адже активної дії при зовнішньому нанесення речовина не може надати.

Натомість колаген присутній в організмі природним чином. Це означає, що його вироблення можна стимулювати не лише завдяки правильному харчуванню, але й активними інгредієнтами в косметиці.

Наприклад, аби підвищити рівень синтезу природного колагену в шкірі, варто використовувати засоби з ретинолом. Ця активна форма вітаміну A стимулює процеси регенерації клітин шкіри, зволожує, надає сяйва і сприяє сповільненню старіння шкіри. Власницям чуттєвої дерми краще використовувати бакучіол – рослинну альтернативу ретинолу, яка є не такою агресивною і не викликає подразнення.

Ще одним каталізатором синтезу колагену є вітамін C. Аскорбінова кислота відмінно працює при локальному застосуванні. Вона легко проникає в шкіру, стимулює вироблення колагену, запускає обмінні процеси і надає дермі здорового сяйва.

Ще можна спробувати гліколеву кислоту. Вона є не менш ефективною, ніж ретинол і вітамін C. Гліколева кислота стимулює процеси оновлення клітин в пришвидшує вироблення природного колагену.

Щодо вживання колагену, то він є дієвим у формі БАДів, які не можна приймати без призначення від лікаря. А в косметиці краще віддавати перевагу інгредієнтам, які активізують вироблення природного колагену.