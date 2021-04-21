Бакучіол – новий ретинол: що варто знати про антивіковий засіб для чутливої шкіри
Раніше ретинол вважали одним із найбільш ефективних речовин для боротьби зі старінням шкіри. Проте засіб не дуже підходить для чутливої шкіри. Тепер альтернативою може слугувати бакучіол, який нещодавно став популярним в індустрії краси. Тому варто дізнатися про його властивості більше.
Джерело:Harper's Bazaar
Бакучіол – це антивіковий засіб для чутливої шкіри. Його отримують з листків та насіння рослини Псоралеї ліщинолистої, яку протягом багатьох років використовували в аюрведичній медицині для лікування шкірних захворювань.
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Що потрібно знати про антивіковий бакучіол
Бакучіол – клінічно перевірена альтернатива ретинолу. Його активно використовують для вироблення антивікової косметики для чутливої шкіри. Останнім часом компонентом повністю замінюють ретинол. Попри те, що у речовин різні хімічні склади, вони володіють фактично ідентичними властивостями. Каліфорнійський департамент дерматології проводив дослідження, результати яких підтвердили, що ретинол і бакучіол із рівною інтенсивністю зменшують кількість і глибину зморшок, надаючи дермі природного тонусу.
У ході одного з досліджень, яке тривало протягом 12 тижнів, одна половина учасників двічі на день наносила крем з 0, 5 відсотків бакучіолу, а інші – 1 раз на день крем з 0, 5 відсотків ретинолу. Згодом дослідники підтвердили, що обидва креми помітно зменшили глибину зморшок і значно освітлили пігментні плями. Бакучіол навіть краще впорався з боротьбою проти гіперпігментації. Таке явище можна пояснити високою антиоксидантною активністю речовини. Деякі учасники після використання крему з ретинолом відчували печіння і лущення шкіри.
Дерматологи вважають найбільш дієвими незмивні засоби із вмістом бакучіолу. Вони зазначають, що речовині потрібен час, аби активізуватися. Тому можна спробувати сироватки, гелі, креми і олії з бакучіолом. Якщо ретинол рекомендують наносити на шкіру ввечері, бо денне світло може зруйнувати його активні складники, а дерма стає чутливою до ультрафіолету. Натомість бакучіол не має часових обмежень для використання.
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