Як не потрібно доглядати за сухою шкірою: 5 найбільш поширених помилок

18:49

У процесі догляду за сухою шкірою можна допустити чимало помилок, які лише погіршуватимуть її стан. Окрім зволоження і живлення шкіри, варто навчитися правильно за нею доглядати і пам'ятати про головні помилки у б'юті-рутині.