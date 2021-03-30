Деякі прості помилки у вечірній б’юті-рутині можуть особливо негативно вплинути на вашу шкіру та заважатимуть їй мати бездоганний стан. Дізнайтеся про 5 таких шкідливих звичок.

Протягом дня шкіру травмують чимало зовнішніх факторів: від сонця до бруду. Тому перед сном варто особливу увагу присвячувати очищенню, живленню і відновленню дерми. Зокрема, важливо під час доглядових процедур уникати звичок, які є потенційно шкідливими для шкіри. Цікава інформація: Декоративна косметика псує шкіру: правда чи міф Вечірні звички, які шкодять вашій шкірі Не вмиваєтеся перед сном. Лікар-дерматолог Гупер зазначає: "Я не думаю, що вам потрібно вмиватися зранку, особливо якщо ваша шкіра чутлива чи суха, але вночі це абсолютно необхідно". Вода допоможе очистити обличчя від забруднень, які накопичилися на ньому протягом дня та можуть спровокувати появу прищів і пришвидшити процеси старіння.

Лікар-дерматолог Гупер зазначає: "Я не думаю, що вам потрібно вмиватися зранку, особливо якщо ваша шкіра чутлива чи суха, але вночі це абсолютно необхідно". Вода допоможе очистити обличчя від забруднень, які накопичилися на ньому протягом дня та можуть спровокувати появу прищів і пришвидшити процеси старіння. Відмовляєтеся від ретиноїдів для боротьби з ознаками старіння. Ретиноїди активізують відновлення клітин шкіри, запобігають накопиченню та стимулюють відлущення мертвих клітин у фолікулах шкіри, пришвидшують вироблення колагену, але можуть викликати подразнення. Проте вони є потрібними для дерми. Дерматологи радять наносити на шкіру дуже мало ретиноїдів, а у випадку лущення, почервоніння чи відчуття опіку під час вмивання – відмовтеся від препарату на деякий час. View this post on Instagram A post shared by Nikki Cruz (@nikki.cruz) Забуваєте регулярно наносити ретиноїди. Результат від процедури буде помітним, якщо ви повторюватимете її регулярно. Ознаки старіння ставатимуть менш помітними лише після 12 місяців використання ретиноїдів. Експерти рекомендують наносити їх щодня на перенісся, чоло, а згодом і на щоки та підборіддя 2 рази на тиждень. Важливо уникати ділянки шкіри навколо очей і губ.

Результат від процедури буде помітним, якщо ви повторюватимете її регулярно. Ознаки старіння ставатимуть менш помітними лише після 12 місяців використання ретиноїдів. Експерти рекомендують наносити їх щодня на перенісся, чоло, а згодом і на щоки та підборіддя 2 рази на тиждень. Важливо уникати ділянки шкіри навколо очей і губ. Довіряєте неправильним антиоксидантам. Деякі антиоксиданти найкраще вживати вранці. Наприклад, вітамін С. Відповідно до огляду, опублікованого в журналі Pharmacognosy Review, вільні радикали – це речовини, які атакують і пошкоджують здорові клітини, сприяючи розвиток хвороб у всьому організмі. Хороша сироватка з вітаміном С може бути дорогою, тому не витрачайте гроші даремно, використовуючи її перед сном, коли ваша шкіра не отримає від неї максимальної користі. Але, якщо ви плануєте приймати антиоксиданти на ніч, нанесіть сироватку, що містить ресвератрол. Тому що він дезактивується під дією сонця і погано діє вранці. View this post on Instagram A post shared by Nikki Cruz (@nikki.cruz) Надто часто використовуєте скраб. Не варто скрабувати шкіру із надмірним ентузіазмом. Якщо ви використовуєте ретиноїди, то використовувати ексфоліант слід рідше. Адже ви ризикуєте загострити подразнення. Достатньо користуватися скрабом 1 раз на тиждень.