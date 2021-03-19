Як носити хвіст із волосся: 12 модних зачісок для офісу, побачення та на кожен день

Джерело:24 канал
Хвіст із волосся – універсальна та завжди актуальна зачіска. Перевага хвоста у тому, що його можна нескінченно вдосконалювати, експериментувати зі стилем, висотою, додавати модні елементи плетіння та трендові аксесуари. Тому шукайте 12 красивих ідей для носіння хвоста – у нашому матеріалі.
Діловий високий, перев’язаний грайливою стрічкою чи жіночний низький – варіантів, який стильний хвіст можна зробити, безліч. Обирайте серед модних та оригінальних ідей ту зачіску, яка ідеально підійде до вашого образу та відповідатиме нагоді.
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