Як носити хвіст із волосся: 12 модних зачісок для офісу, побачення та на кожен день

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Джерело:

24 канал

Хвіст із волосся – універсальна та завжди актуальна зачіска. Перевага хвоста у тому, що його можна нескінченно вдосконалювати, експериментувати зі стилем, висотою, додавати модні елементи плетіння та трендові аксесуари. Тому шукайте 12 красивих ідей для носіння хвоста – у нашому матеріалі.

Діловий високий, перев’язаний грайливою стрічкою чи жіночний низький – варіантів, який стильний хвіст можна зробити, безліч. Обирайте серед модних та оригінальних ідей ту зачіску, яка ідеально підійде до вашого образу та відповідатиме нагоді.

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12 модних способів носити хвіст із волосся

Хвіст для побачення, прикрашений перлами

Акуратний та стильний хвіст для офісних буднів

Зачіска у стилі Аріани Гранде

Маскимально високий хвіст та baby hair, як у Кайлі Дженнер

На кожен день: стильний недбалий хвостик, легко зафіксований

Хвіст у стилі ретро з підкрученими кінцями

Із модним ніжним плетінням та аксесуаром

Частково зібрані на маківці кучеряві пасма

Хвіст з ідеальним начісуванням

Красиве поєднання: хвіст із косою

Оригінальна ідея для вдосконалення хвоста

Низький жіночний хвіст із бантом