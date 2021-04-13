Як носити помаду під маскою і зберігати спокій: лайфхаки, що діють

Карантинні реалії вносять корективи не лише у наші плани, а й у наш вигляд. З кожним виходом у світ, ми повинні зважати на власну і чужу безпеку й надягати один із найбільших атрибутів пандемії – маску. Багатьом жінкам, яким подобається носити помаду, знайомий той біль, коли вона бруднить маску і все ваше обличчя. Тож, як носити помаду так, аби мейкап залишався "на місці"– читайте далі.

Іноді так хочеться додати акценту у макіяж, підкреслити вдалі риси обличчя і змусити його "світитись" свіжістю, тож до рук потрапляє улюблена помада. То хто ж сказав, що через карантин потрібно відмовлятись від бажання виглядати красиво?

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Як зберегти помаду на губах під маскою

Перше, що треба зробити, аби помада гарно "лягла" – це підготувати губи. Проскрабуйте шкіру губ, а потім нанесіть зволожувальний бальзам. Це допоможе уникнути сухості й зробить ваші вуста м'якими.



Як зберегти помаду під маскою / Фото Pixabay

Якщо ви збираєтесь надягати маску, то краще фарбувати губи матовою помадою або ж тінтом. Таким чином, косметика не розмажеться і не вимарає вам маску, як це зробила би помада з кремоподібною структурою. Також перед нанесенням, варто використати так звану "базу" під помаду – олівець. Олівці добре пігментовані та стійкі і з ними будь-який макіяж губ протримається довше.



Як зберегти помаду під маскою / Фото Pixabay

Краще зафіксувати помаду допоможе звичайна прозора пудра. Важливо "не передати куті меду" з фіксатором, аби не зіпсути весь мейкап. Цей б'юті-секрет захистить ваш макіяж від неприємностей у вигляді розмазаних плям на масці, й збереже ваш бездоганний вигляд надовго.