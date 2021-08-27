Як позбутися від посічених кінчиків: 5 лайфхаків, якщо стрижка не допомагає

Кінчики волосся можуть сіктися через різні причини: від неправильного догляду до порушеного раціону харчування. У такому випадку волоссю слід приділяти більше уваги. Якщо ви не плануєте позбутися від посічених кінців за допомогою стрижки, то скористайтеся корисними лайфхаками.

Прості, але ефективні поради посприяють покращенню стану волосся. Для цього вам знадобиться лише трішки часу.

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5 лайфхаків проти посічених кінців

Харчування. Через різноманітні дієти насамперед страждає структура волосся. Тому на час лікування посічених кінців варто відмовитися від експериментів зі щоденним меню. Щоб локони були красивими і здоровими, включіть у свій раціон м'ясо, рибу, овочі та гречку. Також потрібно щодня пити не менше 1, 5 літри води, аби були зволоженими.

Через різноманітні дієти насамперед страждає структура волосся. Тому на час лікування посічених кінців варто відмовитися від експериментів зі щоденним меню. Щоб локони були красивими і здоровими, включіть у свій раціон м'ясо, рибу, овочі та гречку. Також потрібно щодня пити не менше 1, 5 літри води, аби були зволоженими. Вітаміни. Кінчики волосин можуть розшаруватися через внутрішні зміни в організмі, зокрема дефіцит певних вітамінів. За здоров'я волосся відповідають вітаміни A і E, також групи B, тому стежте, щоб завжди вживати їх достатньо.



Як мати здорове і непосічене волосся / Фото з інстаграму @negin_mirsalehi

Сон. Пасма менше травмуватимуться при контакті зі шовковою постільною білизною. Адже гладкі тканини мінімізують тертя волосся під час сну. Таким чином ви зможете уникнути травмування, ослаблення і ламкості локонів, якщо відмовитеся від бавовняних наволочок.

Пасма менше травмуватимуться при контакті зі шовковою постільною білизною. Адже гладкі тканини мінімізують тертя волосся під час сну. Таким чином ви зможете уникнути травмування, ослаблення і ламкості локонів, якщо відмовитеся від бавовняних наволочок. Термозахист. Загалом варто зменшити використання гарячого стайлінгу. Потурбуйтеся, щоб ваші випрямлячі і фени мали керамічне покриття та регулятор температури. Перед застосуванням плойки чи іншого термоприлада висушіть волосся, нанесіть незмивний догляд або термозахисний засіб.



Лайфхаки для боротьби з посіченими кінцями / Фото з інстаграму @negin_mirsalehi