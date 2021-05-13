Як позбутися від постакне в домашніх умовах: поради і рецепти масок

Позбутися від акне важко, але й плями, які залишаються після прищів, також завдають дискомфорту і невпевненості у своєму зовнішньому вигляді. Тому варто дізнатися, як прибрати постакне в домашніх умовах за допомогою корисних порад і правил.
Відновити шкіру на обличчі після усіх висипань, висвітлити плями не так просто, але можливо. Вам знадобиться терпіння, час і правильні доглядові процедури.
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Як прибрати сліди від прищів в домашніх умовах
- Регулярно очищуйте, тонізуйте і зволожуйте шкіру обличчя. Після лікування акне доглядати за обличчям потрібно правильно. Не забувайте про 3 етапи вечірньої б’юті-рутини: очищення, тонізація і зволоження. Також важливо користуватися засобами з приміткою "для проблемної шкіри". Перевіряйте їх на вміст спирту, якого у складі не повинно бути. Такі процедури допоможуть побачити покращення стану шкіри вже через декілька тижнів.
- Не використовуйте косметику з агресивним складом. Період боротьби із постакне пройде швидше, якщо ви на певний час відмовитеся від "агресивної" декоративної косметики. Натомість вибирайте спеціальні лікувальні косметичні засоби з комплексним підходом, які призначені для шкіри обличчя з постакне.
- Вживайте продукти з вітаміном E. Корисні компоненти в організмі допоможуть шкірі швидше регенеруватися. Вітамін E є особливим. Його ще називають "вітаміном краси". Шукайте цей вітамін в таких продуктах: зелені овочі, мигдаль, листя салату, фісташки, квасоля, ягоди і яблука, рослинна олія.
- Робіть пілінги для обличчя. Щоб рубці на шкірі ефективніше загоювалися, спробуйте використовувати спеціальні лікувальні пілінги, які призначені для відлущування відмерлих лусочок шкіри. Звертайте увагу на легкі фруктові та молочні кислоти, а також наявність бета-глюкану в складі продуктів, який захищає дерму в теплі пори року.
- Наносіть на обличчя маски, приготовані в домашніх умовах. Косметологи радять робити спеціальні маски не частіше 2 – 3 разів на тиждень, щоб висвітлити шкіру і позбавити її від ознак постакне.
Маска для відбілювання плям після прищів
Для приготування суміші змішайте 1 яєчний білок з 2 чайними ложками соку лимона. Маску потрібно наносити точково або тонким шаром розподіліть її по всьому обличчю, а через 15 хвилин змийте прохолодною водою.
Маска для боротьби з постакне
По 4 – 5 крапель у рівних пропорціях поєднайте ефірну олію лаванди і неролі. Рідину використовуйте для точкового нанесення на проблемні ділянки шкіри обличчя 1 – 2 рази на день.
Маска проти рубців на обличчі
1 чайну ложку меду змішайте з 1 чайною ложкою кориці. Отриману масу нанесіть на проблемні ділянки обличчя. Через 20 – 25 приберіть залишки за допомогою води. Косметологи переконані, що таку маску потрібно робити через день.