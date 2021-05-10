Суть тренду у тому, щоб домогтися м'якого сяйва без різких відблисків і контурів на шкірі – нібито зсередини. Домінік порівняв такий ефект із променями сонця, що пробиваються крізь хмари.

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Аби спробувати Cloud Skin на собі, недостатньо лише хайлайтера. Для цього необхідно поєднати вологі і матові текстури зі засобами для догляду, які призначені для вашого типу й особливостей шкіри. Якщо зробити все правильно, то у результаті буде трендовий фініш, трохи туманний, який чимось нагадуватиме ефектний фільтр з інстаграму.

Cloud Skin або ефект небесного сяйва: як зробити

Підготовка. Насамперед потрібно належним чином зволожити шкіру, щоб отримати омріяне сяйво. Замініть звичайний крем зволожувальним праймером або сироваткою з гіалуроновою кислотою. Коли шкіра повністю вбере засіб, то нанесіть на обличчя тонким шаром спеціальну олію. Важливо не перебільшити з кількістю продукту. Адже блиск повинен бути приглушеним.

База. Вам знадобляться тональний крем із мерехтливими частинками і пудра. Нанесіть основу рівномірно на обличчя подушечками пальців, а пудру розподіліть пухнастим пензлем. Не намагайтеся досягти матового ефекту. Достатньо легенько припудрити ділянку шкіри під вилицями, вздовж лінії росту волосся, ніс і підборіддя.