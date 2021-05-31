Як правильно наносити помаду: 6 найкращих порад від професійних візажистів

12:14

Макіяж губ відіграє важливу роль у б'юті-образі кожної дівчини, тому варто вміти робити його правильно. Аби ваші губи завжди мали спокусливий і красивий вигляд, професійні візажисти поділилися найкращими порадами, як ідеально наносити помаду.