Как правильно наносить помаду: 6 лучших советов от профессиональных визажистов

Макияж губ играет важную роль в бьюти-образе каждой девушки, поэтому стоит уметь делать его правильно. Чтобы ваши губы всегда имели соблазнительный и красивый вид, профессиональные визажисты поделились лучшими советами, как идеально наносить помаду.
Многие косметические бренды отмечают, что, несмотря на пандемию, в последнее время продажи их помад значительно выросли. Ведь летом мейк-ап губ является особенно актуальным.
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Как правильно наносить помаду
- Выводите четкие линии. "Все, что нужно для создания идеальной линии губ – это острый карандаш. Я рекомендую начать прорисовывать контур от центра верхней губы, чтобы сохранить симметрию. Если не уверены, что вам удастся нарисовать четкие линии, то можно сначала нанести помаду, а потом воспользоваться карандашом с кистью (или ватной палочкой), чтобы чуточку смягчить границы", – делится советом звездная визажист Никки Вольф.
- Правильно выбирайте оттенок. Визажистка Руби Гаммер советует: "Выбор цвета зависит от того эффекта, который вы хотите вызвать. Я советую нюдовые оттенки, если нет времени на кропотливое нанесение помады. Ведь они роскошно смотрятся в дуэте с ярко нарисованными глазами. Если вы хотите быть в центре внимания, то делайте ставку на классическую красную помаду. В этом случае запаситесь парой ватных палочек, чтобы подправить края, а затем улыбнитесь и проверьте, не осталась ли помада на зубах. Сразу после – смело в бой!".
- Наносите помаду так, чтобы на маске не осталось следов. "Чтобы губная помада не отбивалась, используйте лайфхак "нанесите и промокните", который я уже много лет используют во время работы с невестами, – делится собственным бьюти-секретом визажист Джой Аденуга. – Нанесите любимую помаду и сразу промокните ее салфеткой. Затем снова нарисуйте и еще раз промокните. Процедуру нужно повторить 2-3 раза. В результате вы получите стойкий эффект на весь день и губы, готовые не только к маске, но и к поцелуям".
- Правильно подготовьте губы перед макияжем. "Не наносите тональный крем на губы перед помадой, потому что она может растечься и выйти за контур. Для устойчивого покрытия используйте праймер или карандаш. За 20 минут до макияжа я также рекомендую использовать скраб для губ и хорошенько их увлажнить бальзамом. Смойте его перед самым нанесением помады", - говорит Никки Вольф.
- Обратите внимание на тинты. Селия Бертон, звездная визажист, признается: "Пока носила маску, я с нетерпением ждала того дня, когда снова смогу пользоваться помадой. Сейчас же – после года отсутствия макияжа на моем лице – пухлые красные губы кажутся мне такими, что могут напугать, хотя раньше цвет был для меня привычным. Теперь, чтобы снова привыкнуть к яркому цвету, я пользуюсь тинтом. Наношу его на центр нижней губы, а затем дублирую его на верхней и растушевываю с помощью пальца. Повторяю эту процедуру до тех пор, пока не достигну нужного мне оттенка. Таким образом вы мягко размазываете контур, что, по-моему, выглядит роскошно".
- Пользуйтесь бьюти-лайфхаком Рози Хантингтон-Уайтли. Звездная визажист Никки Вольф делится секретом супермодели: "Работая с Рози Хантингтон-Уайтли, я узнала о 1 классный лайфхак, чтобы губы выглядели действительно пухлыми. Нужно всего лишь затемнить карандашом внешние уголки верхней губы, чтобы придать объем. То же самое можно повторить и с нижней губой".