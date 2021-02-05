Як правильно вибирати шампунь для волосся та що варто брати до уваги

Миття волосся та очищення шкіри голови – це важлива процедура звичної б’юті-рутини. Аби провести її ефективно, потрібно використовувати правильні засоби. Шампунь для волосся не є універсальним продуктом для всіх. Під час його вибору слід звертати увагу на багато інших факторів.

Неправильно підібраний шампунь може погіршити стан вашого волосся та шкіри голови. Зокрема, внаслідок вікових змін в організмі, збоїв гормонального тла, впливу зовнішніх чинників тип шевелюри й особливості шкіри можуть змінюватися, тому шампунь не можна вибрати 1 раз і на все життя. Періодично його доведеться змінювати.

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Як вибрати шампунь для волосся

Якщо ви власниця сухого та пошкодженого волосся, то hair-експерти радять користуватися шампунем з м’якими очищувальними компонентами та натуральними живильними речовинами. Наприклад: оліями ши, авокадо, мигдалю. Важливо зрозуміти, що лише за допомогою правильного шампуню не вдасться повністю нейтралізувати проблему вашого типу шевелюри. Миття варто доповнювати й іншими доглядовими процедурами, аби результат був ефективнішим. Проте завдяки корисному складу шампуню можна додати волоссю здорового вигляду та захистити його від ймовірних пошкоджень у майбутньому.

Жирному типу локонів підійдуть спеціалізовані засоби, які містять інгредієнти, що відповідають за збалансування вироблення шкірного сала. Для прикладу: алое вера чи лимонна трава – лемонграсс. Таким чином шкіра голови не жирітиме так часто.

Кучерявому волоссю потрібен безсульфатний шампунь зі зволожувальною властивістю. Сульфати – це речовини, які найбільш інтенсивно вимивають бруд з волосин. Проте вони можуть нашкодити кучерявим локонам, адже негативно впливатимуть на пористу структуру волосин і буквально зневоднюватимуть їх. Трихологи рекомендують жінкам з хвилястим волоссям уважно читати склад шампуню, щоб у ньому не було SLS (Sodium Lauryl Sulfate) чи SS (Sodium Sulfate).

Вибір шампуню для фарбованого волосся теж повинен бути ретельним. Адже структура волосин і так постраждала від хімічних подразників фарби. Оскільки в такому випадку волосся виснажене, то йому потрібне бережливе очищення та належне зволоження, а також шампунь з низьким рівнем pH, який допоможе надовго зберегти колір.

Спеціалісти наголошують на тому, що волосся потрібно мити з індивідуальною періодичністю. Адже комусь достатньо 1 – 2 разів на тиждень, а деякі шевелюри необхідно очищувати щодня. Також не варто вважати, що шампуню вилікує всі проблеми волосся. Засіб призначений лише для очищення. Значно покращити стан волосся можна за допомогою комплексного догляду, який включає використання масок, кондиціонерів та термозахисних спреїв.